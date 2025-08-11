Operação Falcão apreende mais de 2 toneladas de drogas e recupera 41 cabeças de gado em MS

79 pessoas presas e apreensões milionárias marcam ação contra crimes no Pantanal e interior do Estado

Com três estapas, a Operação Falcão, conduzida pelo Batalhão de Polícia Militar Rural (BPMRu) de Mato Grosso do Sul, com apoio de outras unidades policiais, atuou nas regiões de Sonora, Sidrolândia, Terenos e Pantanal.

Na ação foram recuperadas 41 cabeças de gado furtadas, apreendidas 28 armas de fogo, oito veículos e detidas 79 pessoas, sendo 65 em flagrante. Entre os presos, dois são suspeitos de furto de gado e um responde por homicídio, com arma apreendida.

A operação também atuou contra crimes ambientais e contrabando, apreendendo três toneladas de adubo irregular, 73 pneus e duas rodas ilegais, além de mais de 4.500 pacotes de cigarros contrabandeados.

Na luta contra o tráfico de drogas, mais de 2,1 toneladas de entorpecentes foram retiradas do mercado: 1,8 tonelada de maconha, 148 quilos de skank, 1 quilo de pasta base e 116 quilos de haxixe. O prejuízo estimado para o crime é de R$ 7,1 milhões.

Integrada ao Programa Campo Mais Seguro, a Operação Falcão conta com tecnologias de mapeamento e cadastro georreferenciado de propriedades para ampliar a segurança no campo.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram