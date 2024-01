Hospital Regional abre concurso com mais de 200 vagas

O Governo do Estado, por meio da SAD (Secretaria de Estado de Administração) e da SES (Secretaria de Estado de Saúde), publicou nesta sexta-feira (26) os editais do concurso público para a Funsau (Fundação de Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul), que visa preencher 279 vagas no HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul).

Foram publicados três editais, sendo o primeiro com 119 para profissionais de serviços hospitalares, o segundo com 140 vagas para técnicos de serviços hospitalares e o terceiro com 20 vagas para auxiliares técnicos de serviços hospitalares.

Os candidatos terão do 05 de fevereiro de 2024 a 15 de março de 2024 para efetuar suas inscrições pelo site www.selecon.org.br e aprova escrita será aplicada no dia 16 de abril.

Confira o detalhamento e quantitativo de vagas:

Profissional de Serviços Hospitalares

Fonoaudiólogo – 5

Assistente Social – 5

Fisioterapeuta – 15

Psicólogo – 4

Farmacêutico – 10

Farmacêutico Bioquímico – 2

Biomédico – 2

Enfermeiro – 30

Engenheiro Clínico – 1

Nutricionista – 1

Médico – 44

Técnico de Serviços Hospitalares

Costureiro – 2

Agente Condutor de Veículos – 5

Agente de Serviços Hospitalares – 30

Agente de Farmácia – 20

Técnico em Radiologia – 22

Técnico de Laboratório – 9

Técnico de Enfermagem – 52

Auxiliar Técnico de Serviços Hospitalares

Auxiliar de Serviços Hospitalares – 10

Auxiliar de Lavanderia – 10