Condutor de veículo com contrabando morre em capotamento

Um homem, ainda não identificado, morreu após o veículo que conduzia capotar no km 108 da MS-395, entre Bataguassu e Brasilândia, na madrugada desta sexta-feira (26). O condutor dirigia um GM Meriva Maxx, de cor preta, com placas de São Paulo, carregado com produtos contrabandeados, quando o pneu traseiro estourou, levando o carro a capotar e sair da pista.

O veículo transportava produtos de origem paraguaia, incluindo caixas de isqueiros que causaram um princípio de incêndio na vegetação próxima, mas sem atingir o automóvel. O acidente ocorreu por volta das 5h, e os socorristas foram acionados às 6h30. O local do acidente foi em frente à Fazenda Córrego Azul, após a ponte sobre o Córrego Paredão. O Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil e a Perícia Técnica atenderam à ocorrência.

Na última quarta-feira, outro contrabandista de 26 anos, identificado como Miguel Eliezer Fernandes Pereira, também faleceu ao perder o controle da direção e capotar um Fiat Siena na MS-040, na região de Santa Rita do Pardo. O veículo estava carregado com cigarros de origem paraguaia.

