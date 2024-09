Hospital de Câncer de Campo Grande Alfredo Abrão abre outubro rosa 2024

Hospital fará gratuitamente Mamografias durante o mês em prevenção ao câncer de mama

A Fundação Carmem Prudente de MS (FCPMS)- Hospital de Câncer de Campo Grande-MS Alfredo Abrão e a Rede Feminina de Combate ao Câncer abrirão oficialmente no dia 1 de outubro (terça-feira) a Campanha Outubro Rosa 2024.

A partir das 9h a Diretoria Executiva da FCPMS fará cerimônia alusiva ao Outubro Rosa, mês de combate aos câncer de mama, neoplasia que mais mata as mulheres no Brasil e no mundo.

Estimulando o diagnóstico precoce em prevenção a esta neoplasia, o HCAA multiplicará o acesso ao principal exame de rastreamento: a Mamografia. Com apoio do Sesc Mulher e das Secretarias de Saúde do Município e do Estado, serão ofertados no HCAA os exames, entre os dias 2 e 31 do mês de outubro (*exceto feriados). Serão distribuídas 60 senhas/dia, para mulheres entre 40 a 65 anos, de segunda à sexta-feira.

As mulheres interessadas poderão vir a partir do dia 2 de outubro (quarta-feira) diretamente ao Hospital de Câncer de Campo Grande-MS Alfredo Abrão, na Rua Marechal Rondon, 1053, a partir das 6h, pegar uma senha e fazer no mesmo dia o exame.

No local, está o mamógrafo na sala Sesc Mulher, que se uniu ao HCAA e à Rede Feminina de Combate ao Câncer de CG/MS na missão solidária de multiplicar a prevenção.Os exames serão feitos gratuitamente de 2 a 31/10/24 (segunda a sexta-feira-*exceto feriados) da seguinte forma:

•60 Mamografias/dia: Mulheres na faixa dos 40 aos 65 anos.

Serão distribuídas senhas:

-60 senhas, por ordem de chegada, a partir das 6h.

Preparo: não é necessário preparo.

Documentos:

RG, CPF e Cartão SUS.

SOBRE O OUTUBRO ROSA

Promovida anualmente, a campanha preventiva visa compartilhar informações sobre o câncer e promover a conscientização sobre a importância da detecção precoce da doença.

O movimento internacional intitulado “Outubro Rosa” nasceu nos Estados Unidos, na década de 1990, com objetivo de salvar vidas, buscando estimular a participação da população na detecção precoce e controle do câncer de mama.

Sobre o câncer de mama

O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células da mama. Esse processo gera células anormais que se multiplicam, formando tumores.

A doença pode evoluir de diferentes formas, algumas com desenvolvimento rápido, outras mais lentamente, com características próprias de cada tumor. Quanto mais cedo a doença é detectada, maiores as chances de cura. No Brasil, o Ministério da Saúde, através do SUS, fornece tratamento integral e gratuito.

Estatísticas Câncer de Mama

De acordo como INCA (Instituto Nacional do Câncer) sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama feminina ocupa a primeira posição mais frequente em todas as Regiões brasileiras. No Brasil estimam-se para cada ano do triênio 2023-2025 serão 73.610 casos novos no Brasil.

Esse valor corresponde a um risco estimado de 41,89 casos novos da doença a cada 100 mil mulheres. No Mato Grosso do Sul, o índice do INCA aponta 910 novos casos da doença por ano até 2025.

