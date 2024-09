Curso de fotografia na Economia Criativa abre portas para recolocação no mercado e gestão de negócios

Teve início nesta terça (24) e segue até quarta-feira (25) o curso “Fotografia de Bolso: Fotografe, Edite e Compartilhe com o Celular”, capacitação gratuita oferecida pelo MS Qualifica, no Senac Hub Academy, em Campo Grande. Voltado à área de Economia Criativa, o curso, ministrado pela jornalista Mercedes Gabriela Trindade, é uma oportunidade de qualificação para quem deseja ingressar no mercado de trabalho ou melhorar a gestão do próprio negócio.

O MS Qualifica é realizado pela Funtrab (Fundação do Trabalho do Mato Grosso do Sul), junto à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia).

A ministrante Mercedes Trindade ressalta a importância do curso, destacando que atualmente tudo está cada vez mais digital, tornando a imagem essencial para a venda de produtos nas redes sociais. “Hoje em dia, tudo é digital, e por meio de boas fotos e vídeos é possível exibir os produtos de forma eficaz. Por exemplo, quem vende brigadeiros precisa de uma foto atrativa que chame a atenção do público-alvo, incentivando a escolha do produto. As redes sociais são o principal meio de conexão e dependem fortemente de fotografia e vídeo”.

No primeiro dia de aula, os participantes aprenderam sobre a evolução da fotografia no ambiente digital e a importância de técnicas como ângulos, iluminação e enquadramento para captar a melhor imagem dos produtos. Já no segundo dia, os alunos gravarão e editarão seus próprios vídeos, além de aprenderem a armazenar os arquivos de forma eficiente, garantindo a preservação de seu conteúdo.

Oferecido gratuitamente pelo MS Qualifica, o curso tem como objetivo capacitar empreendedores em diversas áreas da Economia Criativa. “Durante um mês, às terças e quartas, oferecemos cursos sobre identidade visual, marketing digital, atendimento ao cliente, e agora finalizamos com fotografia e vídeo. Tivemos 160 inscritos, um número expressivo. Os cursos gratuitos são essenciais para quem não tem condições de pagar, e aqui os alunos colocam o que aprendem em prática. Muitos buscam melhorar seus negócios ou, até mesmo, sair do emprego formal para empreender”, explica Mercedes.

Ela reforça que a Economia Criativa vai além do artesanato, abrangendo áreas como publicidade, moda, marketing digital e gastronomia. “A economia criativa está sendo fortemente incentivada em Campo Grande, com diversas feiras. Além disso, projeta-se que ela terá um papel ainda mais relevante em termos de sustentabilidade até 2030. Estamos trabalhando para impulsionar esse setor e garantir o crescimento do mercado”, completa a jornalista.

Entre os alunos, Tatiane Silva, servidora pública, decidiu fazer o curso para aprimorar suas habilidades e melhorar o conteúdo que compartilha em seu canal no YouTube. “Quero aprender a tirar boas fotos e levar esse conhecimento para o Instagram. Hoje em dia, quem não estiver no mundo digital, ficará para trás. E o fato de o curso ser gratuito é fundamental, porque muitas pessoas, assim como eu, não conseguem arcar com o custo de cursos pagos”, comenta Tatiane.

Jorcilene Dias Espinosa, diarista, também se inscreveu no curso com sua família. “Eu sempre acompanho as notícias em busca de cursos gratuitos, e quando vi esse, mandei para meu marido fazer nossa inscrição. Queremos melhorar a qualidade das fotos que tiramos em casa, em festas, e aprendendo sobre ângulos e iluminação já vai fazer muita diferença no dia a dia”.

Já Monique de Melo, freelancer de marketing digital, vê no curso uma oportunidade de evolução profissional. “Depois de ter meu filho, decidi entrar no mundo do marketing digital, e o curso de fotografia vai me ajudar muito. Trabalho com a mídia de três empresas e ter acesso a uma capacitação gratuita neste momento é incrível”, afirma.

