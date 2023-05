Hipertensão arterial: Problema silencioso, é fator de risco que contribui para doenças cardíacas

Doença silenciosa, a hipertensão arterial não tem sintomas ou características específicas, que possam ser identificados, no início. O problema é fator de risco que contribui para diversas doenças, como infarto, acidente vascular cerebral, aneurisma, insuficiência renal e cardíaca.

Segundo o médico cardiologista da Unimed, Eduardo Conceição Reigota, a pressão alta ocorre quando os níveis da tensão sanguínea nas artérias são elevados.

“Quando as pressões máxima e mínima ultrapassam os 130/80 mmHg (13/8), o coração faz um esforço maior do que o normal, para garantir a circulação adequada do sangue”, explica.

Os sintomas da hipertensão só são perceptíveis quando a pressão já está muito alta e podem ser caracterizadas por dores no peito e de cabeça, tonturas, zumbido no ouvido, fraquezas, visão embaçada e sangramento nasal.

“Além de passar por consultas de rotina periódicas e aferir a pressão arterial ao menos uma vez ao ano, é possível evitar o aparecimento da hipertensão arterial adotando algumas medidas e hábitos no estilo de vida”, alerta o cardiologista.

Adote bons hábitos

*Manter o peso adequado e cuidar da alimentação;

*Não abusar do sal, procurando outros temperos para realçar o sabor dos alimentos;

*Praticar atividades físicas regularmente;

*Curtir momentos de lazer e de bem-estar, seja sozinho ou entre amigos e familiares;

*Evitar alimentos gordurosos;

*Evitar o tabagismo e moderar o consumo de álcool;

*Procurar se afastar de situações conflitantes ou que envolvam estresse diário;

*Ter um sono de qualidade.

Para aqueles que já têm o diagnóstico da doença, o médico orienta: “As mesmas medidas de prevenção são válidas também para quem já foi diagnosticado com hipertensão, mas acrescidas à tomada dos medicamentos no horário certo, conforme a prescrição médica, além do monitoramento da pressão arterial e sempre estar em contato com seu médico de confiança, em caso de qualquer dúvida ou observação. Estas são atitudes importantes para uma vida com mais qualidade”, pontua.

