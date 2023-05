Bonito desponta no cenário de ecoturismo nacional e vira referência com espaço interativo

Gestores e empresários de todo o país agora podem receber conteúdos de forma digital e interativa

Reconhecido nacionalmente pela 16ª vez consecutiva como o “Melhor Destino de Ecoturismo” do Brasil, Bonito já é destaque internacional, quando o assunto é turismo sustentável e ecoturismo. Na última terça-feira (16), a cidade ganhou mais um projeto que busca expandir os conhecimentos sobre o setor para empresários e gestores do segmento, de todo o país. Localizado dentro da unidade do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), o polo Sebrae de Ecoturismo conta com ferramentas de realidade virtual, painéis touchless, sala 270º, ferramenta de inteligência de dados, metaverso e oferece o que existe de mais moderno e inovador para capacitar gestores e profissionais do segmento.

Um dos fatores que receberam destaque no cenário interativo foi a preocupação ambiental. Todo o espaço conta com experiências de conscientização sobre os cuidados com o meio ambiente, por isso, toda a instalação conta com a utilização de energia fotovoltaica, lixeiras com sistema inteligente e copos biodegradáveis.

Presente na cerimônia de inauguração, realizada na Regional Oeste do Sebrae, o prefeito da cidade, Josmail Rodrigues, citou a importância do projeto e do olhar ambiental. “Bonito precisa desse olhar do mundo. Precisamos olhar com carinho para o meio ambiente. Temos muitos planejamentos de projetos. Bonito é uma cidade que respira ecoturismo. E, quando nasce um prédio desses, trata-se de investimento para o futuro da nossa cidade”, destacou.

Os visitantes e gestores passam a ter, com o projeto, a possibilidade de vivenciar, de forma interativa, experiências que abordam os principais destinos do ecoturismo brasileiro, histórico de desenvolvimento e medidas de segurança para o setor. Tudo isso por meio da tecnologia disponibilizada em cenários de metaverso, realidade virtual, NFT, painéis touchless, sala 270º, ferramenta de inteligência de dados para o segmento, entre outros. Além disso, as informações encontradas no Espaço Interativo também podem ser aprofundadas no portal on-line do polo Sebrae de Ecoturismo, principal canal de disseminação de conhecimento da iniciativa.

Conforme o diretor-presidente da Fundtur MS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), Bruno Wendling, o projeto consolida um sonho antigo do Sebrae e representa em um marco para o ecoturismo brasileiro. Cabe lembrar que o polo Sebrae de Ecoturismo foi lançado em 2022 e, desde então, está comprometido com a produção e disseminação de conteúdos para entidades ligadas ao turismo, para que possam compreender e implantar ações de forma prática, na sua realidade, contribuindo, assim, para a construção de bases mais sustentáveis nos destinos turísticos brasileiros.

“O polo é um desejo antigo do Sebrae, os debates iniciais começaram há uns três anos, então, acho que, agora, ele consolida a responsabilidade de Bonito não só com o turista que vem pra cá, com a comunidade em desenvolver práticas sustentáveis, mas ele se torna referência de conteúdo. Já somos uma referência quanto a destino, mas agora significa um novo momento, em que vamos conseguir multiplicar conteúdos e expertises sobre o que já funcionou aqui em Bonito e como podemos ajudar, em outros destinos naturais do Brasil”, comemorou.

Para o diretor-superintendente do Sebrae MS, Claudio Mendonça, o lançamento só foi possível graças ao empenho desenvolvido pelos parceiros do setor produtivo, o poder público e entidades do Sistema S. “O Sebrae está à disposição para que este espaço seja utilizado. Todas as autoridades citadas aqui representam o que o setor empresarial quer que aconteça na ponta, que é ter turista visitando o destino e preservando essa beleza natural”, pontuou Mendonça.

A parceria também foi reconhecida pelo presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae MS e do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni. “O polo nasceu com o propósito de difundir conhecimento técnico, gerando oportunidades de negócios em todo o país. E a cidade de Bonito é um exemplo de governança turística reconhecida, em nível nacional. O destino alcançou esse patamar a partir da união de esforços entre empresários, setor público e setor produtivo. Nosso objetivo é ter mais um espaço para apoiar, cada vez mais, o segmento do turismo, com um todo”, disse.

A visita pode ser feita de forma guiada com um técnico do Sebrae, ou autoguiada. O Espaço Interativo do Polo Sebrae de Ecoturismo fica localizado na Regional Oeste Sebrae MS (R. Cel. Pílad Rebuá, 2.480).

Com R$ 3 milhões, Plano Master de Drenagem deve ser lançado em agosto

Durante lançamento do espaço interativo do Sebrae MS, o prefeito de Bonito, Josmail, destacou que o 16º melhor destino do turismo brasileiro deverá receber, nos próximos anos, investimentos de até R$ 300 milhões em serviços de drenagem e canalização de águas, para evitar um dos problemas já noticiados pelo jornal O Estado, a turbidez dos rios. Inicialmente, o gestor municipal destacou que, até agosto, devem ser liberados R$ 3 milhões.

“Essa parceria com o Governo do Estado é muito importante, após estas fortes chuvas nasceu um projeto master de drenagem, tanto no meio rural, como urbano. Principalmente pelo que ocorreu com as águas, algumas pessoas falam que são as estradas vicinais que turbam as águas. Podemos dizer que em 50% dos casos sim e em 50%, não. Porém, até vamos lançar o projeto, que é caro, de longo prazo, eu acho que passa de 3 milhões e, a longo prazo, passa de 300 milhões e vamos tentar captar verbas estrangeiras de quem quer investir em meio ambiente, na nossa cidade”, informou.

Questionado sobre os serviços que devem ser inclusos neste plano master de drenagem, o gestor municipal destacou a criação de bacias de retenção e canalização, para reduzir a força e velocidade das águas que chegam aos rios locais.

“O plano inclui, na área rural, a criação de caixas de retenção e açudes. Sabemos que vai ter muita discussão sobre isso, pois também vai envolver as propriedades privadas e particulares. Dentro da cidade a intenção é a de segurar as águas, calculo que tenhamos uns 15 pontos que precisam deste trabalho. Então, o planejamento é até a canalização dos cinco rios, para distribuir melhor a água, no período de chuvas. Espero que, daqui 10 ou 20 anos, o turvamento acabe”, projetou.

Seminário reuniu representantes de 22 Estados

Além da inauguração do espaço interativo, Bonito recebeu, na última semana, representantes de mais de 22 Estados brasileiros, que ultrapassaram a marca de mais de 600 pessoas, na segunda edição do seminário “Inspira Ecoturismo”.

O evento, também foi uma realização do Sebrae/MS, por meio do polo Sebrae de Ecoturismo, junto a uma rede de parceiros e terminou neste sábado(20), com mais de 20 atividades programadas, com o objetivo de mostrar como o ecoturismo pode transformar pessoas e lugares.

Com o sucesso consolidado na primeira participação, a empresária Beatriz Branco, proprietária da Angí Chocolates, não duvidou em voltar para a segunda edição. Ela levou para o seminário, produtos, elaborados com ingredientes locais como castanha de baru, guavira, bocaiúva e jatobá, oferecendo uma variedade de opções, incluindo granola, chocolates e até mesmo chás.

“É gratificante ver que as pessoas estão interessadas em conhecer e experimentar opções de alimentação mais saudáveis, que respeitam o meio ambiente e valorizam os produtos locais”, expôs a empreendedora.

Além da exposição de produtos ligados à sustentabilidade, o evento contou com talks, oficinas e palestras com especialistas, além de visitas técnicas a destinos da região e sessão de negócios.

Dentre os temas abordados estão: tendências no ecoturismo, novos perfis de viajantes, segurança no turismo de aventura, marketing de empresas e de destinos, turismo e as unidades de conservação, dentre outros.

