Governo de MS investe R$ 27 milhões na compra 104 veículos e ambulâncias

O Governo de Mato Grosso do Sul anunciou o investimento de R$ 27 milhões na compra de 52 ambulâncias e mais 52 veículos. O anúncio foi feito durante capacitação de gestores e servidores no evento “Acolhe Saúde”, que ocorre em Campo Grande, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

O governador Eduardo Riedel destacou que saúde pública é prioridade da gestão estadual. “São 104 veículos para os municípios de MS, muito se deve a esta parceria com a bancada federal. Discutimos juntos estratégias para o Estado e a saúde tem seu espaço especial, priorizando aquilo que é demanda da sociedade”.

Riedel fez questão de reforçar a parceria com os municípios para um trabalho em conjunto na área da saúde. “A regionalização da saúde foi redesenhada, a ação da SES tem alcançado os municípios, por isso faço questão de reforçar esta parceria, em ações que são tão importantes na saúde pública. Não vamos equacionar estas questões, seguindo de mãos dadas com os municípios. Com diálogo para otimizarmos os recursos que temos, com uso da tecnologia que só está começando, par que o resultado chegue a cada cidadão”.

O investimento de R$ 27,8 milhões na ampliação e renovação da frota de saúde, sendo os modelos pick-ups, SUVs e de passeio, foi simbolizado pela entrega de três ambulâncias durante o evento.

Os veículos serão distribuídos para diversos municípios, oferecendo um transporte mais seguro e ágil para pacientes em situações de urgência e emergência. Desta frota, 30 seguem para os distritos sanitários especiais indígenas – DSEI-MS – assim como rede materna infantil dos municípios e hospitais regionais.

Já os veículos utilitários vão reforçar as ações de Vigilância em Saúde, combate a arboviroses e de controle, eliminação e/ou erradicação de doenças imunopreveníveis em 30 municípios do interior do Estado, além da Capital. Também irão atender as demandas do Serviço de Atendimento Domiciliar do Hospital Regional, entre outros.

“Acolhe Saúde”

O evento começou nessa quarta-feira (25), e segue até quinta (27), com o objetivo de capacitar os novos gestores, promover a troca de experiências e alinhar estratégias para enfrentar desafios da saúde pública nos municípios. São atividades que envolvem palestras, mesas-redondas e debates com especialistas abordarão temas como gestão de recursos, judicialização da saúde, saúde digital e atenção primária.

A iniciativa é realizada pelo Governo do Estado, por meio da SES (Secretaria Estadual de Saúde) e pelo Cosems (Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul), com a participação dos secretários municipais (saúde) dos 79 municípios do Estado, além de prefeitos e suas respectivas equipes técnicas.