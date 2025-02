Cassems Odonto inaugura Clínica de Referência em Campo Grande

Beneficiários agora têm acesso a uma estrutura moderna e especializada para cuidados completos da saúde bucal

A Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul) inaugurou nessa segunda-feira (24), a Clínica de Referência Cassems Odonto, localizada na Rua Pernambuco, 921, em Campo Grande. O projeto é fruto da parceria entre a Cassems Odonto, a Viventeris e a Comfort Clinic.

A diretora de Odontologia da Cassems, Denise Sakae, reforça que com a chegada da Clínica os beneficiários passam a contar com atendimento mais completo e diferenciado. “A Clínica de Referência Cassems Odonto, reúne em um mesmo local, assistência odontológica para adultos e crianças e essa integração garante praticidade e conforto para toda a família. Além disso, em situações de urgência e emergência, basta entrar em contato com a Central de Atendimento da Cassems Odonto, que acionará imediatamente um profissional da Clínica para prestar o suporte necessário”, afirma Sakae.

Para o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, a inauguração da clínica marca uma nova fase na oferta de atendimento odontológico de qualidade, com mais humanização e agilidade para os beneficiários do plano, tanto na capital quanto no interior. “A Clínica de Referência da Cassems Odonto será fundamental para fortalecer nossa rede de atendimento. Essa é a primeira unidade, teremos outras em Dourados, Corumbá e Três Lagoas. Estamos estruturando, passo a passo, um serviço odontológico de excelência para entregar aos nossos beneficiários a qualidade que eles merecem”, destaca Ayache.

O diretor de novos negócios da Viventeris, Marcelo Guerreiro, enfatiza que a parceria tem o objetivo de oferecer atendimento especializado em diversas áreas da odontologia. “A inauguração desta unidade é um marco importante em nossa missão de oferecer atendimento odontológico de qualidade e acessível a todos os beneficiários, digno da grandeza da Cassems. E a Comfort Clinic foi escolhida como Clínica de Referência Cassems Odonto em Campo Grande porque conta com um corpo clínico altamente qualificado para atender as principais especialidades, incluindo clínica geral, odontopediatria, atendimento de urgência, ortodontia e outras especialidades”, ressalta Guerreiro.

O dentista e proprietário da Comfort Clinic, Daniel Borges, reforça a importância do cuidado com a saúde bucal para o bem-estar geral dos pacientes e destaca o compromisso da unidade em atender todas as faixas etárias. “Nosso foco é oferecer odontologia de qualidade e acolhimento ao paciente. Estamos preparados para atender desde bebês até idosos, com especialistas em todas as áreas, priorizando tanto o tratamento quanto a prevenção”, afirma Borges.

A Clínica de Referência Cassems Odonto conta com seis consultórios equipados com tecnologia de ponta e profissionais especializados em odontopediatria, endodontia, cirurgia, clínica geral e próteses dentárias. “Nossos consultórios são modernos e bem equipados para garantir um atendimento odontológico eficiente. Os beneficiários podem entrar em contato diretamente conosco pelo telefone ou consultar a lista de atendimento da Cassems Odonto”, finaliza.

A clínica funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 18h.