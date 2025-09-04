Fumacê percorre sete bairros de Campo Grande nesta quinta-feira

Serviço de borrifação visa reduzir mosquitos transmissores de dengue, Zika e chikungunya

O serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), conhecido como Fumacê, será aplicado nesta quinta-feira (04) em sete bairros de Campo Grande: Tiradentes, Jardim Paulista, Piratiniga, Vila Nasser, Jardim Seminário, São Francisco e Cruzeiro. As equipes atuarão das 16h às 22h.

Para maior eficácia, é recomendado que moradores deixem portas e janelas abertas durante a aplicação.

O serviço pode ser adiado ou cancelado em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, condições que prejudicam a dispersão do veneno.

