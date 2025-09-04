Foragido de Santa Catarina é preso em Ponta Porã após investigação por violência doméstica

Homem tinha mandado de prisão por roubo, tráfico de drogas e organização criminosa

Um homem foragido da Justiça de Santa Catarina foi preso em Ponta Porã, após investigação que começou com uma ocorrência de violência doméstica. A vítima, ex-companheira do suspeito, relatou ameaças de morte e agressões físicas.

Durante a apuração, a polícia descobriu que o indivíduo utilizava identidade falsa para evitar a prisão e possuía mandado em aberto em Santa Catarina por roubo, tráfico de drogas e envolvimento em organização criminosa.

A prisão contou com o apoio da Força Tática da Polícia Militar, da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e das 1ª e 2ª Delegacias de Ponta Porã. A vítima solicitou medidas protetivas de urgência e continuará acompanhada pela rede de proteção. O suspeito permanecerá à disposição da Justiça para cumprimento da pena.

