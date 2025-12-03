Fumacê percorre São Conrado e Moreninhas nesta terça em Campo Grande

Aplicação acontece das 16h às 22h e moradores devem abrir portas e janelas para aumentar a eficácia

A Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais da Secretaria Municipal de Saúde realiza nesta terça-feira (3) mais uma etapa do fumacê para combater o mosquito Aedes aegypti. As equipes vão circular entre 16h e 22h pelos bairros São Conrado e Moreninhas, áreas que recebem a aplicação por apresentarem maior risco para proliferação do vetor da dengue, zika e chikungunya.

Durante a passagem dos veículos, os moradores devem manter portas e janelas abertas para facilitar a dispersão do inseticida, que precisa alcançar locais onde o mosquito costuma se esconder.

A Sesau reforça que o cronograma pode ser alterado em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, já que essas condições prejudicam a eficácia do produto e podem levar ao adiamento ou cancelamento da rota.

