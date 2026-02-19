Fumacê passa por Noroeste, MAP, Caiobá, Batistão e Aero Rancho nesta quinta (19)

Aplicação ocorre das 16h às 22h e pode ser adiada em caso de chuva ou vento

O combate ao mosquito Aedes aegypti será reforçado nesta quinta-feira (19) em cinco bairros de Campo Grande. O serviço de fumacê vai percorrer ruas do Noroeste, MAP (Maria Aparecida Pedrossian), Caiobá, Batistão e Aero Rancho, das 16h às 22h.

Confira as ruas que estão na rota desta quinta-feira:

A ação é voltada à redução do mosquito transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. Durante a passagem do veículo, a orientação é que moradores abram portas e janelas para que o inseticida alcance o interior dos imóveis.

O serviço pode ser adiado ou cancelado em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, condições que prejudicam a aplicação.

O inseticida age principalmente sobre os mosquitos adultos. Mesmo com a aplicação, a recomendação é que a população mantenha os cuidados para eliminar possíveis criadouros, como recipientes com água parada.

