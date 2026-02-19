Mocidade Independente da Nova Corumbá vence Carnaval 2026 em enredo que consagrou Tereza de Benguela

Com 159,5 pontos, escola superou Império do Morro em disputa acirrada com desfile sobre resistência negra

Com uma disputa decidida nos décimos, a Mocidade Independente da Nova Corumbá conquistou o título do Carnaval de Corumbá 2026 e garantiu a vitória por apenas meio ponto de diferença.

Com 159,5 pontos, a mocidade alcançou a vitória da competição, a império do Morro ficou com o vice-campeonato ao somar 159 pontos. Em terceiro lugar apareceu a A Pesada, com 158 pontos.

Última escola a desfilar na avenida General Rondon, já na madrugada de terça-feira (17), a campeã apostou em um enredo de forte conteúdo histórico: “Mocidade grita forte: Salve Tereza, rainha do quilombo, a voz da liberdade”. A narrativa exaltou a trajetória de Tereza de Benguela, liderança quilombola reconhecida como símbolo de resistência à opressão colonial.

Cerca de 780 componentes participaram do desfile, estruturado em setores que conduziram o público por uma linha histórica e simbólica. A abertura destacou a ancestralidade africana e a travessia atlântica. Na sequência, a escola retratou a cobiça colonial no Centro-Oeste e os conflitos pelo território. O ponto central foi a formação do Quilombo do Quariterê e o protagonismo político de Tereza.

O encerramento conectou o passado às lutas atuais do povo negro, reforçando a mensagem de resistência e legado histórico.

As agremiações foram avaliadas nos quesitos samba-enredo, fantasia, bateria, comissão de frente, alegorias, mestre-sala e porta-bandeira, enredo, harmonia e evolução. A apuração ocorreu no fim da tarde de quarta-feira (18), na praça Generoso Ponce, também localizada na avenida General Rondon.

Pontuação final

1º — Mocidade Independente da Nova Corumbá: 159,5 pontos

2º — Império do Morro: 159 pontos

3º — A Pesada: 158 pontos

4º — Estação Primeira do Pantanal: 157,2 pontos

5º — Caprichosos de Corumbá: 156,5 pontos

6º — Vila Mamona: 156,3 pontos

7º — Unidos da Major Gama: 156,3 pontos

8º — Acadêmicos do Pantanal: 154,4 pontos

9º — Marquês de Sapucaí: 154,4 pontos

10º — Imperatriz Corumbaense: 151,9 pontos

