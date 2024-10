Evento internacional sobre vacina contra a tuberculose acontece no Rio de Janeiro

O Brasil sedia, entre terça (8) e quinta-feira (10), o maior evento mundial sobre vacina contra tuberculose. O 7º Fórum Global de Vacinas em Tuberculose, no Rio de Janeiro, vai reunir representantes nacionais e internacionais para compartilhar as pesquisas mais recentes e fomentar o desenvolvimento de novas vacinas para prevenir a doença. O encontro também a vai abordar os desafios para o acesso aos benefícios das tecnologias em saúde, os avanços nas áreas de bioinformática epidemiologia e ciências sociais, e o engajamento da sociedade civil na discussão das necessidades das pessoas e comunidades afetadas pela doença.

Com o tema “Impulsionando a inovação desde a descoberta até o acesso”, é a primeira vez que o evento ocorre nas Américas. Os anfitriões são o Ministério da Saúde e a Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose (Rede-TB). A organização é da Stop TB Partnership Working Group on New TB Vaccines (WGNV), com a colaboração da International Aids Vaccine Initiative (Iavi) e da Tuberculosis Vaccine Initiative (TBVI).

Pelo programa Brasil Saudável, o país tem como meta eliminar a tuberculose e outras 10 doenças e 5 infecções como problema de saúde pública até 2030. O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece prevenção, diagnóstico e tratamento gratuitos para tuberculose, além da vacina BCG, que protege crianças contra formas graves da doença.

“As políticas públicas de saúde do Brasil são referência para o mundo. E neste ano, durante nossa presidência do G20, estamos destacando temas relevantes como desenvolvimento científico e tecnológico na resposta à tuberculose e às mudanças climáticas”, afirma a Secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA), Ethel Maciel, que representa a ministra da Saúde, Nísia Trindade, no Fórum. Vale lembrar que Nísia participa do Conselho Acelerador de Vacinas da Tuberculose da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Reunião sobre PPL na vacina de tuberculose

Antecipando o evento principal, já nesta segunda-feira (7), acontece a Reunião de Pesquisa sobre envolvimento de Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) na vacina contra a tuberculose. Liderado pelos pesquisadores Julio Croda (Fiocruz) e Jason Andrews (Stanford University), o encontro vai oportunizar a troca de experiências e a discussão das evidências mais recentes em relação à inclusão de pessoas privadas de liberdade em ensaios clínicos de vacinas para tuberculose, incluindo questões éticas e de mobilização comunitária no tema.

Com informações do Governo Federal.

