Em dia com máxima de 39 °C, fumaça toma conta de Corumbá e piora qualidade do ar

Corumbá, cidade distante 426 quilômetros de Campo Grande, continua sendo castigada pela fumaça de queimadas da região que, nesta segunda-feira (7), tomou conta do município.

Em vídeo gravado por volta das 17h, a moradora da cidade, Daniely de Almeida, de 36 anos, mostra a dificuldade que os moradores estão enfrentando ao longo do dia.

Na gravação, a visibilidade é bastante afetada, sendo difícil enxergar até mesmo o que está em cima do morro, um dos cartões postais da cidade. Nesta segunda-feira (7), a máxima registrada na capital do Pantanal foi de 39,5 °C com sensação térmica de 44 °C. Quanto à umidade relativa do ar, o registro foi de 26%.

A cidade mais quente de Mato Grosso do Sul foi Aquidauana, com sensação térmica de 52 °C e umidade relativa do ar em apenas 7%, o que é considerado perigoso para a saúde humana.

Os especialistas recomendam que a população mantenha-se hidratada e evite praticar atividade física ao ar livre nos dias mais quentes e secos.

Confira o vídeo abaixo:

