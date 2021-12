Estudo analisa eficácia de doses de reforço para quem tomou Coronavac

Um estudo conduzido pela Universidade de Oxford encomendado pelo Ministério da Saúde analisou as taxas de imunização das doses de reforço de diferentes vacinas contra a COVID-19 utilizadas no Brasil em quem concluiu o ciclo vacinal com a Coronavac. O imunizante é produzido pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, vinculado ao governo de São Paulo.

Segundo a pesquisa, quem recebeu dose de reforço da Coronavac teve um aumento de sete vezes dos anticorpos em geral contra o vírus. Nas demais marcas, a ampliação da quantidade de anticorpos é maior.

Quem recebeu a dose de reforço da Janssen teve elevação do nível de anticorpos em 61 vezes. Na vacina Astrazeneca, o aumento foi de 85 vezes. O imunizante da Pfizer obteve o melhor desempenho, com crescimento de 175 vezes no número de anticorpos.

O estudo conduzido pela Universidade de Oxford apontou uma queda do nível de anticorpos após seis meses em quem recebeu as primeira e segunda doses da Coronavac, confirmando a importância da dose de reforço.

(Fonte: Agência Brasil)