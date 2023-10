Embaixador da Itália visita o trabalho de meio ambiente do hospital São Julião

O Hospital São Julião recebe no dia 26 de junho o embaixador da Itália, Francesco Azzarello e o presidente do Instituto Nacional Lixo Zero, Rodrigo Sabatini. Esta visita está ligada ao trabalho de preservação do meio ambiente que, tanto a embaixada quanto o hospital desenvolvem. A Embaixada da Itália é a primeira no Brasil a receber por duas vezes a Certificação Lixo Zero, concedida pelo Instituto Nacional Lixo Zero (https://ilzb.org/).

No São Julião, o primeiro passo foi dado no ano 2.000, quando os caminhões de coleta chegaram aos bairros Nova Lima e Anache e o hospital começou a investir em novos hábitos de descarte junto à comunidade interna. Em 2015 foi oficializada a coleta seletiva e, em 2022, criada a Gerência de Meio Ambiente, coordenada por Bruno Maddalena, voluntário italiano radicado no hospital há 37 anos e idealizador desse projeto no hospital.

Hoje o São Julião desenvolve um ciclo orientado pelo princípio de que “nada se perde, tudo se transforma”. Os 200 kg diários de resíduos orgânicos são transformados em compostagem. Plástico, papel e papelão são embalados por uma máquina que prensa e enfarda o material destinado à venda. Médicos e funcionários adotaram copos de fibra de arroz e deixam de usar 40.000 copos de plástico por mês. Os resíduos hospitalares são recolhidos por uma empresa especializada.

O controle passa pelo sistema de Gravimetria, que calcula o índice de resíduos sólidos desviados do aterro sanitário. Atualmente o São Julião desvia 57% de seus resíduos, número que o habilita a ser o primeiro hospital do Brasil a receber a certificação “Rumo ao Lixo Zero”. Dentro do São Julião está a Escola Estadual Franco Delpiano, de Ensino Médio Profissionalizante, que adotou como formação a área de Meio Ambiente e que, também no dia 26 de junho, lança sua própria campanha e se habilita a ser a primeira escola a receber esse título na Região Centro-Oeste.

Estará presente ao lançamento dessas campanhas, Athos Comolatti, empresário paulistano ligado à causa ambiental, fundador do Projeto Recicla, que conta com o apoio da Escola Politécnica da USP. Vale citar que a família Comolatti acompanha o São Julião desde que Ir. Silvia Vecellio iniciou seu trabalho nesse hospital, em 1970. No início do ano, Athos Comolatti doou ao São Julião um equipamento que prensa e enfarda papel, papelão e plástico. Também estará presente ao evento, Thiago Trentinella, advogado especialista em Direito Ambiental e professor na disciplina de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, no Senac SP.

Bruno Maddalena apresentou recentemente o projeto ambiental do São Julião em palestra no Congresso da Unimed Centro-Oeste e no IMASUL, em iniciativa do secretário de estado de saúde, Maurício Simões Corrêa e do secretário de estado da SEMADESC, Jaime Verruck. Ambos voltam suas tenções para os índices que o hospital vem alcançando na gestão de resíduos sólidos e consideram esse trabalho uma prática motivadora para outros hospitais e instituições públicas.

O presidente da entidade mantenedora do São Julião, eng. Carlos Melke assim se manifesta: “Além da assistência médica, nosso hospital desenvolve um trabalho inédito na gestão de resíduos sólidos e meio ambiente em geral, que somente agora está sendo conhecido. Essa atividade promove a incorporação de hábitos saudáveis em nossa comunidade e coloca em destaque nossa cidade e nosso estado no cenário ambiental brasileiro.

Serviço:

26 de Junho de 2023

Hospital São Julião – Rua Lino Villachá, 1250. Nova Lima

16h00 – Lançamento da Campanha “Escola Estadual Franco Delpiano Rumo ao Lixo Zero” Local: Arena do Encontro (ginásio coberto).

19h30 – Lançamento da Campanha “Hospital São Julião Rumo ao Lixo Zero” Auditório do Centro de Convenções Dr. Gunter Hans.

Saiba mais sobre o projeto ambiental do São Julião neste link: https://drive.google.com/file/d/1gnnkmYwuvXGK4ogl6PXGEA5vuFLQ3K0a/view?usp=sharing

Siga as redes sociais do hospital:

Instagram: @hospitalsaojuliao

Facebook: Hospital São Julião

Contato:

(67) 99233 8855

E-MAIL: [email protected]

