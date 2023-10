Três pessoas são presas em Rondônia acusados de matar mecânico em MS

Agentes do Setor de Investigações Gerais (SIG) prenderam na manhã de hoje (20), na cidade de Ji-Paraná (RO), três pessoas envolvidas na execução do mecânico Gabriel Vitor da Silva Moraes, de 24 anos. A vítima foi executada com tiros de pistola no último dia 29 de abril, em Dourados, enquanto trabalhava em uma oficina mecânica.

Segundo informações apuradas, equipes da Polícia Civil de Dourados descobriu, por meio de investigações, que a vítima fazia parte de um grupo que agia por meio de comandos recebidos de dentro e fora dos presídios. Ainda conforme as investigações, Vitor teria deixado a facção criminosa e se mudado para Dourados. A possível saída de Vitor do grupo organizado teria acontecido sem autorização da facção.

Segundo o site Ligados na Notícia, a prisão do trio acusado pela execução do mecânico foi coordenado pelo delegado Erasmo Cubas, responsável pelo SIG da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados.

Entenda o caso

A execução de Gabriel Vitor da Silva Moraes, ocorreu no último dia 29 de abril, quando a vítima foi executado com tiros de pistola enquanto trabalhava em uma oficina mêcanica, localizada na rua Mato Grosso, esquina com a avenida Cuiabá, na área central de Dourados.

Segundo o depoimento de testemunhas, a vítima trabalhava quando três homens chegaram no estabelecedoiro em um Onix preto, sendo que dois desceram o veículo e efetuaram os disparos com pistola 9 milímetros.

