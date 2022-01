Em menos de 12 horas, agendamentos para exames de COVID-19 se esgotam em todos os drive-thrus

Os agendamentos para análises clínicas gratuitas de COVID-19 já se esgotaram nos três drive-thrus espalhados por MS. Só em Campo Grande, em menos de 12 horas as 600 vagas na unidade Cassems, instalada na sede em frente ao Parque das Nações Indígenas, foram distribuídas. Isto é mais uma comprovação de que a população “corre” pelo atraso: após as festas de fim de ano, houve uma explosão de casos de COVID-19 e também pelo vírus Influenza A, responsável pela gripe.

A informação foi confirmada pela própria SES (Secretaria de Estado de Saúde) após O Estado Online questionar se, por acaso, o campo-grandense de fato foi atrás do serviço. De forma resumida, a pasta disse apenas que “foram distribuídas todas as senhas referente a testagem de sábado [amanhã, dia 15 de janeiro]”, isso em todos os três drives: Capital, Dourados e Três Lagoas.

Também na tarde desta sexta-feira (14), a secretaria confirmou o primeiro caso da nova variante da COVID-19, a ômicron. A cepa é responsável pelo aumento considerável no número de casos da doença pelo mundo, principalmente pelo seu aspecto mais contagioso. Segundo a comunidade científica, ela é “mais fraca” do que a delta, minimizando casos de internação. Porém, a variante aumenta o risco de reinfecção.

Como informado nesta manhã pelo O Estado Online, os agendamento só poderiam ser feitos via internet. Os exames marcados para amanhã (15) serão acima apenas para pessoas a partir dos 12 anos sintomáticas. Para aquelas sem sintomas aparentes, somente se tiveram contato com pessoas que testaram positivo para a COVID-19 ou com casos suspeitos, este último para quem está com viagem marcada no exterior.

Na Capital, os exames acontecem diariamente, das 8h às 18h. O endereço do drive-thru é na rua Antônio Maria Coelho, 6065 – Carandá Bosque. Lembrando que só serão aceitos agendamentos prévios pelo site oficial. Não poderão comparecer pessoas a pé, com motocicleta ou bicicleta, somente em veículos automotores. O resultado do teste é enviado diretamente no e-mail ou telefone (via SMS) do paciente.