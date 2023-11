Em construção, centro de radioterapia deve ser entregue em agosto de 2024

O centro de radioterapia do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) tem previsão de ser entregue no segundo semestre de 2024. O espaço auxiliará no tratamento de 600 pacientes por ano. O investimento está avaliado em mais de R$ 9 milhões de reais.

A assessoria do HRMS anunciou, em julho desse ano, a retomada das obras, com o investimento de R$ 9.960.000,00, na parte de infraestrutura. O projeto foi alinhado pelo Ministério da Saúde, o órgão responsável pelas atividades. O secretário de Saúde, Dr. Maurício Simões, comentou, à época, precisar de uma equipe para prestar serviços no centro.

“Nós precisamos readequar todo o projeto, além de buscar uma estrutura de recursos humanos e assistencial que possibilite o funcionamento adequado do serviço de radioterapia. Estamos otimistas e vamos trabalhar juntos na execução desse investimento”, afirmou o secretário.

A escala da equipe será feita por meio de concurso público, mas ainda não há definição quanto ao número de vagas. O Dr. Ronaldo de Souza Costa informou que estudarão essa demanda. “Este é um fator importante, o concurso público do Estado para compor a equipe, com nomeação no máximo até abril de 2024. Podemos ter uma noção pelo Serviço do Humap (Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian), que abriu recentemente. E dependendo da demanda, de quantos turnos o aparelho funcionará, define- -se o número de equipes e os turnos, manhã, tarde e noite”, explicou.

A equipe do jornal O Estado procurou o Ministério da Saúde para saber como está o andamento das obras. “Estamos elaborando a fase final de mobilização e instalando o canteiro. Além da superestrutura do bunker (estrutura reforçada contra radiação que recebe equipamentos como acelerador linear, usado em radioterapia) e da unidade ambulatorial que está em andamento. Os serviços de cobertura e infraestrutura hidrossanitária e elétrica estão previstos para começarem na próxima semana”, informou a empresa responsável.

A conclusão das obras está prevista para o segundo semestre de 2024, de acordo com a informação dada pelo Ministério da Saúde. “A obra está com 29% de avanço físico, com conclusão prevista para agosto de 2024. A estimativa é tratar 600 pacientes oncológicos/ano”, afirma.

O centro de radioterapia está prometido desde 2012, o Dr. Ronaldo de Souza Costa afirma que os pacientes precisam desse setor para tratamento. “As pessoas precisam (do centro de radioterapia). Vamos garantir esperança de vida, tratamento a tempo, antes de complicações e avanço da doença. Vamos curar muitos pacientes que têm o direito de ter tratamento completo no Estado onde mora, com apoio dos seus familiares, no aconchego das suas residências”, finaliza o médico.

Histórico da obra

A ideia do Persus (Plano de Expansão da Radioterapia do Sistema Único de Saúde) começou em 14 de novembro de 2012. O HRMS queria ampliar os atendimentos dos pacientes com câncer. Contudo, em meio às obras, a Polícia Federal iniciou uma investigação quanto à “Máfia do Câncer”, sobre desvio de recursos públicos da oncologia.

Na tentativa de retomar as obras, a Engtech Construções e Comércio Ltda-EPP, empresa de construção, assumiu a liderança em 2018, parou no ano seguinte, não finalizando a demanda. Em 2019, o MPF (Ministério Público Federal) iniciou uma investigação para apurar a paralisação das obras. Desde então, o MPF está a par dos acontecimentos em torno da obra.

Somente este ano, com o lançamento do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), a construção do empreendimento foi retomada, agora sobre o comando do Ministério da Saúde, com a empresa EMIBM (Engenharia e Inovação Ltda), na ordem de serviço.

Por Inez Nazira

