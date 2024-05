Agetran informa interdições para este final de semana

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta para as interdições no feriado e no decorrer do fim de semana. A orientação é para que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada nesses locais de interdição e possam planejar outras rotas.

Confira as interdições:

Sexta-feira, dia 17 maio de 2024

Local: Rua 14 de Julho entre a Rua Antônio Maria Coelho e Av. Mato Grosso (02 faixa de estacionamento, exceto as vagas preferenciais e 01 faixa de rolamento)

Horário: Das 17h até às 00h

Evento: Evento Religioso

Sábado, dia 18 maio de 2024

Local: Rua Marechal Câmara entre Rua Dom Ladislau e Rua Dom Lustosa

Horário: Das 08h até às 00h

Evento: Evento Religioso

Local: Rua Lúcia Martins Coelho entre a Rua Península e Av. Cachalote

Horário: Das 07h30 até às 13h

Evento: Evento Social

Domingo, dia 19 maio de 2024

Local: Rua Antônio Siufi entre Rua Itaguassu e Rua Iracema

Horário: Das 07h30 até às 18h

Evento: Associação de Moradores do Bairro Guanandi I

Local: Rua Orlando Daros entre a Rua General Arthur Sother e Rua Meruce

Horário: Das 15h até às 23h

Evento: Evento Social com Atração Musical

Local: Rua Eva Maria de Jesus entre a Rua Do Seminário e Av. Prefeito Heráclito Diniz de Figueiredo

Horário: Das 07h até às 00h

Evento: 105º Festa de São Benedito

Local: Av. Caruma entre a Rua Pindaré e TV Campos

Horário: Das 08h até às 16h

Evento: Torneio de Futebol

Com Informações Prefeitura de Campo Grande

