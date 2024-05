Dr. Victor Rocha participa de discussão sobre formação médica brasileira

O vereador e médico mastologista, Dr. Victor Rocha (PSDB) participou de um encontro que teve como foco principal discutir a formação médica brasileira e os editais de Residência Médica. O evento foi realizado pelo Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul (SinMed/MS), em parceria com a Associação dos Estudantes de Medicina de Mato Grosso do Sul (AEMED/MS), na manhã de sábado (11).

Victor Rocha marcou presença no evento, contribuindo para discussões sobre políticas públicas na área da medicina, os passos importantes para a profissão médica e como ingressar na Residência Médica. “A conversa foi muito produtiva, pois muitos acadêmicos têm interesse em fazer residência em mastologia e vêm na Casa Rosa a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos em saúde das mamas e gestão em saúde pública, pois o projeto tem sido referência nacional da luta contra o câncer de mama pelo Sistema Único de Saúde (SUS)”, pontuou.

O debate foi especialmente relevante para os estudantes universitários presentes, que receberam informações valiosas sobre as diferentes formações médicas e a preocupação com cursos que, segundo eles, estão sendo abertos indiscriminadamente, potencialmente prejudicando a qualidade da saúde pública.

Giovana Ceconelo, presidente da AEMED/MS, expressou sua gratidão pela parceria com o SinMed/MS e destacou o objetivo do encontro em preparar os acadêmicos para construir um currículo sólido ao longo de sua jornada na faculdade de medicina.

“A AEMED/MS tem como objetivo defender e promover a boa formação médica no estado. Nesse sentido, atuamos em parceria com entidades médicas e outras instituições para a realização de eventos, ações sociais, cursos e outras programações de interesse estudantil. Discutimos sobre a construção de um bom currículo para os processos seletivos de Residência Médica, podendo conversar com os participantes, quase todos calouros, sobre as oportunidades e os desafios das suas jornadas acadêmicas. Agradecemos, em especial, a contribuição do Dr. Victor Rocha, que muito enriqueceu nossa discussão, além de compartilhar conosco a história e as conquistas da Casa Rosa e de dividir experiências e aconselhamentos com os estudantes. Parabenizamos toda a equipe do projeto da Casa Rosa belo grande bem que promove à sociedade!”, disse Giovana.

O Dr. Valdir Shigueiro Siroma, Diretor Jurídico do SinMed/MS, ressaltou a necessidade em abordar temas cruciais como o presente e o futuro da medicina. O encontro contou com a participação de autoridades proeminentes, incluindo o presidente da Federação Médica Brasileira (FMB), Dr. Tadeu Henrique Pimentel Calheiros, o presidente do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, Dr. Marcos Gutemberg Fialho da Costa, e o presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Victor Rocha.

O debate promovido pelo SinMed/MS e pela AEMED/MS demonstra o compromisso dessas instituições com a formação e o desenvolvimento dos futuros profissionais de medicina, além de destacar a importância da discussão e da colaboração entre acadêmicos e autoridades da área. Com informações da Assecom SinMed/MS.

Com informações da assessoria

