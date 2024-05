MS Pela Vida: Cassems entrega itens arrecadados para campanha em prol da população gaúcha

Ainda dá tempo de ajudar o Rio Grande do Sul, doando itens de higiene pessoal e limpeza

A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) entregou os primeiros carregamentos de itens arrecadados para a campanha MS Pela Vida no Centro de Convenções Albano Franco. A ação é em prol da população do Rio Grande do Sul que tem sido vítima das enchentes ocorridas nas últimas semanas.

O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, falou sobre a participação da população no movimento solidário em prol da população gaúcha. “Essa é uma iniciativa muito importante e nós da Cassems estamos envolvidos no movimento ‘MS Pela Vida’, para arrecadar donativos, alimentos, doações em dinheiro, para o povo do Rio Grande do Sul que está sofrendo nesse momento”, afirma Ayache.

Quem se interessou em participar da ação ainda tem tempo de ajudar o Rio Grande do Sul, doando itens para montar a cesta básica, fraldas (infantis e geriátricas), kits de higiene pessoal (duas escovas de dente, um creme dental, um sabonete, um shampoo, um pacote de absorventes, um aparelho de barbear, quatro rolos de papel higiênico) ou limpeza (um litro de água sanitária, um litro de desinfetante, um quilo de sabão em pó, detergente líquido, esponjas, panos de limpeza), utensílios para limpeza.

As doações podem ser entregues na sede da Cassems, localizada na Avenida Mato Grosso, 6065, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, ou em um dos pontos de arrecadação: Edifício Garagem da Fiems, Centro de Convenções Albano Franco (que recebe ainda itens como colchões – novos ou em bom estado), OAB-MS, Sistema Famasul.

Além de Campo Grande, a ação conta ainda com pontos de arrecadação no interior do Estado: escolas estaduais, unidades da Polícia Civil, Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros nos 79 municípios.

A ação ‘MS Pela Vida’ é coordenada pela Fiems, em parceria com o Governo de MS e Energisa, conta com apoio da Cassems, da OAB MS, da Famasul, da Cruzeiro do Sul e da Vitlog.

