Dr. Victor Rocha defende mamografia a partir dos 40 Anos no SUS: Medicina baseada em evidências reforçam a urgência da mudança

O vereador e médico mastologista defende a redução da idade mínima passando de 50 para 40 anos

O parlamentar embasa sua defesa nos dados do Projeto Casa Rosa, que já realizou cerca de 9 mil atendimentos e diagnosticou 174 casos de câncer de mama, sendo 40% deles em mulheres com até 40 anos. Esses números reforçam a necessidade de ampliar o acesso à mamografia nessa faixa etária, possibilitando o diagnóstico precoce e aumentando as chances de cura.

Evidências Científicas e Mobilização Nacional – A discussão ocorre em meio à recente polêmica envolvendo a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), que cogitou restringir a cobertura de mamografias pelos planos de saúde para mulheres entre 50 e 69 anos.

A proposta gerou forte resistência de entidades médicas como a SBM (Sociedade Brasileira de Mastologia), o CBR (Colégio Brasileiro de Radiologia) e a Febrasgo (Federação Brasileira de Associações de Ginecologistas e Obstetras), que defendem o rastreamento a partir dos 40 anos, independentemente de histórico familiar.

Atualmente, a Lei nº 14.335/2022 garante a realização de mamografias pelo SUS a partir dos 40 anos apenas para mulheres com fatores de risco, enquanto para a população em geral, o exame só é coberto a partir dos 50 anos.

No entanto, dados do INCA (Instituto Nacional de Câncer) mostram que 40% dos casos de câncer de mama ocorrem antes dos 50 anos e que 22% das mortes acontecem nessa faixa etária.

Impacto da Mudança no SUS – Para Dr. Victor Rocha, que já zerou a fila de espera por exames de mama pelo SUS em Campo Grande, a ampliação do rastreamento mamográfico não é uma questão de custo, mas sim de salvar vidas. Ele destaca que a detecção precoce pode garantir até 95% de chances de cura e evitar tratamentos mais agressivos e dispendiosos para o sistema de saúde.

“As evidências científicas mostram que a mamografia entre mulheres entre 40 e 49 anos também reduz a mortalidade pelo câncer de mama. Muitas mulheres jovens estão adoecendo e morrendo porque não têm acesso ao exame no momento certo. Precisamos mudar essa realidade e garantir que a mamografia seja um direito de todas a partir dos 40 anos, anual pelo SUS”, afirmou o vereador.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram