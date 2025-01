STF determina suspensão de contas da Revista Timeline e jornalistas em redes sociais

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a suspensão de contas em redes sociais da Revista Timeline, do jornalista Luís Ernesto Lacombe e dos blogueiros Allan Santos e Max Cardoso. A decisão, tomada em sigilo, não teve o motivo revelado.

Lacombe se manifestou em suas redes sociais sobre o bloqueio. “A conta da Revista Timeline no X foi bloqueada por ordem do Supremo Tribunal Federal. Não temos informações sobre o motivo. Hoje, também baniram as contas no Instagram”, declarou o jornalista.

O blogueiro Allan dos Santos, um dos afetados pela medida, está foragido. Ele teve a prisão preventiva decretada pelo STF sob a acusação de disseminação de informações falsas e ataques aos ministros da Corte. Antes da Revista Timeline, Allan administrava o portal Terça Livre, que encerrou suas atividades após decisões judiciais de Moraes.

No site da revista, os jornalistas criticaram a decisão, chamando-a de censura. Eles informaram que a Revista Timeline foi criada há três meses e que foram notificados do bloqueio pelas próprias plataformas. A suspensão teria sido baseada em trechos da lei do Marco Civil da Internet.

“É revoltante? É. Vamos parar? Nunca”, diz o texto publicado pela revista, que recomendou aos leitores no Brasil o uso de VPN para continuar acessando as edições.

Histórico de decisões semelhantes

No ano passado, Moraes já havia solicitado ao X a remoção de uma série de perfis, incluindo o do senador Marcos do Val (Podemos-ES), do ex-apresentador da Jovem Pan, Paulo Figueiredo, e da esposa do ex-deputado Daniel Silveira. A rede social recusou-se a cumprir as determinações e acabou suspensa no Brasil por mais de um mês.

