Dr. Victor Rocha defende diálogo com Conselho e propõe audiência pública sobre a saúde em Campo Grande

A saúde pública de Campo Grande foi tema de uma reunião realizada na tarde desta quarta-feira (25), na sede do Executivo municipal, reunindo representantes do Executivo e do Legislativo para discutir os rumos da área na Capital.

Participaram do encontro a prefeita Adriane Lopes, o secretário de Governo Ulisses Rocha, o secretário municipal de Saúde Marcelo Vilela e vereadores da Câmara Municipal, incluindo o presidente da Casa, Epaminondas Neto, Papy.

Também estiveram presentes os vereadores Dr. Victor Rocha, Dr. Jamal e Dr. Lívio, integrantes da Comissão de Saúde, além dos parlamentares Professor Juari e Rafael Tavares.

Durante a reunião, a gestão municipal apresentou dados e propostas relacionadas ao funcionamento da rede pública de saúde, contribuindo para o debate técnico sobre possíveis melhorias no atendimento à população.

Presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, o vereador Dr. Victor Rocha destacou a importância de ampliar o diálogo antes de qualquer decisão.

“Esse é um momento de escuta. O Executivo apresentou dados e uma proposta, mas é fundamental ouvir todos os envolvidos antes de avançarmos”, afirmou.

Como encaminhamento, o parlamentar anunciou uma nova reunião com representantes do Conselho Municipal de Saúde, prevista para a manhã desta quinta-feira (26), antes da sessão legislativa.

“O Conselho é um órgão deliberativo, que representa usuários e trabalhadores do SUS. Ouvi-los é essencial para que possamos tomar decisões com responsabilidade”, ressaltou.

Dr. Victor Rocha também reforçou o papel institucional do Conselho, que atua na formulação de políticas públicas, fiscalização e aprovação das contas da saúde municipal.

O vereador reafirmou ainda seu compromisso com os servidores da saúde. “São profissionais que estão na linha de frente, atendendo a população todos os dias. Qualquer medida precisa respeitar esses trabalhadores e fortalecer o sistema público”, pontuou.

Além da escuta institucional, o parlamentar defendeu a ampliação do debate com a sociedade, propondo a realização de uma audiência pública. “A melhor solução nasce do diálogo. Precisamos ouvir a gestão, o Conselho, os servidores e, principalmente, a população”, afirmou.

Para o vereador, o foco deve ser garantir resultados concretos para quem depende do sistema público. “Nosso compromisso é com a população que precisa do SUS. É por ela que estamos trabalhando, para garantir um atendimento mais digno, eficiente e de qualidade”.