Dois são presos após armazenarem cocaína em freezer de conveniência de fachada, no Aero Rancho

Dois jovens, de 19 anos, que não tiveram suas informações divulgadas, foram pesos em flagrante nesta terça-feira (24) após policias encontrarem armazenamento de drogas em freezers de uma conveniência de fachada. A ação foi realizada através de agentes do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros). O caso aconteceu no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

Segundo informações divulgadas, o local era utilizado apenas para a comercialização de drogas e ponto de boca de fumo. A policia foi acionada após denuncias anônimas de que o estabelecimento vendia pasta base de cocaína pelo valor de R$ 5.

Diante disso, agentes se deslocaram até o local, onde confirmaram a veracidade da denúncia. Para isso, foi realizada o monitoramento do imóvel, onde foi flagrado um jovem realizando a venda da droga. O comprador foi seguido e encontrado com uma porção de basta base de cocaína.

No estabelecimento foram apreendidos cerca de 50 porções, avaliadas no total em R$ 250,00, que estavam dentro de freezers, além de cedulares e dinheiros em espécie. Já os traficantes, foram presos em flagrante por tráfico de drogas.