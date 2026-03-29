Dourados ultrapassa mil casos de chikungunya e registra mortes em meio à alta nos atendimentos

Dourados já soma mais de mil casos confirmados de chikungunya, conforme relatório divulgado neste domingo (29) pela Secretaria Municipal de Saúde. Ao todo, são 1.025 confirmações da doença.

O informe epidemiológico aponta ainda 1.857 casos prováveis, 832 em investigação e 344 descartados. A taxa de positividade chega a 74,9%, indicando ampla circulação do vírus no município.

Também foram registradas cinco mortes em Dourados. As vítimas são uma mulher de 69 anos, um homem de 73, uma mulher de 60 e dois bebês, de três e um mês de idade.

Em todo o Estado, já são sete óbitos pela doença. Além dos casos no município, há registros recentes em Jardim, com a morte de uma idosa com mais de 80 anos, e em Bonito, onde um homem de 72 anos morreu.

Os dados mostram crescimento contínuo dos casos desde o início do ano, com avanço mais acentuado a partir da semana epidemiológica 7 até a 11. A leve redução na última semana pode estar relacionada a atrasos na atualização dos sistemas de saúde.

O aumento de casos já reflete na rede pública. A média de atendimentos na UPA passou de 302 para 442 pacientes por dia nas últimas semanas. Atualmente, 23 pessoas estão internadas com suspeita ou confirmação da doença.

Diante do cenário, o município está em situação de emergência em saúde pública. A transmissão já atinge todo o território, com maior concentração entre a população indígena.