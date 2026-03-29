Eloy Terena será o novo ministro dos Povos Indígenas e mantém MS na Esplanada dos Ministérios

Eloy Terena
Foto: Reprodução/Arquivo pessoal

O secretário-executivo do Ministério dos Povos Indígenas, Eloy Terena, será o novo titular da pasta, após a atual ministra, Sônia Guajajara anunciar que irá concorrer a cargo na Câmara Federal. Decisão deve ser publicada oficialmente no dia 31 de março e faz parte do projeto do Governo Lula de nomear os números dois das pastas após a saída dos ministros.

A assessoria do Ministério confirmou ao Jornal O Estado que a decisão foi alinhada entre Sônia e o presidente Lula (PT) e, além dos Povos Indigenas, serão oficializados outros nomes que devem ocupar as cadeiras livres na terça-feira (31).

Com a nomeação, Mato Grosso do Sul continua com um representante na Explanada dos Ministérios, e é o terceiro sul-mato-grossense a fazer parte do atual governo, com Simone Tebet e Cida Gonçalves como as duas primeiras.

Com a internação da atual ministra, Eloy já estava como interino representando o ministério em eventos oficiais nesta última semana, em especial durante a COP15. Sônia estava internada após apresentar mal-estar, logo após anunciar a sua saída do governo.

Além da conferência, em 2023 ocupou a cadeira como ministro interino enquanto Sônia estava em viagem oficial. E foi no mesmo ano em que Eloy tomou posse como secretário-executivo e trabalhou, em 2022, na equipe de transição do governo federal.

Eloy Terena é jurista e nasceu na aldeia Ipegue, em Aquidauana. Formado em Direito e advogado por profissão, e teve destaque ao defender a causa indígena e a demarcação de terras. É pós-doutor em Antropologia Social e tem atuação no STF (Supremo Tribunal Federal) além de participação em organismos internacionais.

Também é professor na Escola de Direito da PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná). Soma dois doutorados e realizou estágio de pós-doutoramento em Ciências Sociais pela EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales), em Paris.

Por Lucas Artur

 

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