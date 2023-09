Dois shoppings da Capital realizam plantão de vacinação neste domingo

A prefeitura de Campo Grande, por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), promove neste domingo (03) plantão de vacinação em dois pontos itinerantes em Campo Grande.

Para os que pretendem atualizar a caderneta de vacinação, todas as vacinas (com exceção da BCG, que possui calendário próprio) estarão disponíveis no Shopping Norte Sul Plaza, na Avenida Ernesto Geisel, de 10h às 17h e no Shopping Bosque dos Ipês, localizado na Avenida Consul Asaf Trad, a partir das 11h até às 19h.

A superintendente de vigilância em Saúde da Sesau, Veruska Lahdo, reitera que a estratégia do plantão de vacinação no fim de semana tem o objetivo de facilitar o acesso da população as vacinas e aumentar a cobertura vacinal.

Durante a semana, a vacinação segue disponível nas mais de 70 unidades básicas e de saúde da família espalhadas pelas sete regiões urbanas e distritos do município.