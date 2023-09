Mais uma mensagem de Jesus para mim e para você, do livro ‘Ele e Eu’

Filho, vejo que estás passando por uma série de angústias. Digo-te: Não resistas a passar pela prova. É possível que Eu a necessite para a Salvação de um pecador. Mais tarde verás todo o bem que saiu de teus sofrimentos; para ti mesmo e para os demais. Sei que esta linguagem te parece estranha: “sofrer para salvar”. Te dou filho, um exemplo que talvez te ajude a entender. Lembra de quando teu pai e tua mãe tiveram que passar a noite em claro por conta daquela doença, que teu pai tinha de no outro dia trabalhar? Neste momento demonstraram amor a ti, pois poderiam, numa atitude egoísta, deixar para o amanhecer o ato que tiveram, mas escolheram amar.

É fácil amar uma criança sadia e sorridente, mas em outra situação é preciso uma dose bem maior de amor, um desprendimento. Por isso, em minha sabedoria infinita, escolhi o sofrimento para amar, para demonstrar o Meu Amor. Assim, se por amor aceitares o sacrifício, te sentirás mais desligado da Terra, mais disposto a amar, mais disposto ao Céu. Quando o amor é a motivação tudo se torna mais leve, tudo parece muito pequeno. Que viver seja para ti uma linguagem de amor, com o meu auxílio e para Mim, pois “tudo o que fizeres ao próximo é a Mim que o fazes”. Que os instantes que ainda te restam para viver sejam só bondades, ternuras, dom de ti. Recorda como na véspera de Minha Morte, na Última Ceia, todo o Meu Ser Se manifestou em Amor.

Lembra que chamei a Judas de Meu amigo; então, sê todo tu, indulgência e misericórdia para com todos. Imita-Me. Deseja a identificação comigo; tantos outros têm feito o esforço; por que não haverias de fazê-lo também? “Como Ele”, poderia ser o teu lema. Terás plenitude de alegria e de paz, pois Eu te ajudarei. E quando vejo o trabalho de uma alma de boa vontade, tomo sobre Mim, cheio de carinho, a maior parte. Creia em minha ajuda, em Minha potência e chegarás a amar.

Padre Rosenei Pauli.

