Dia D da Saúde Inclusiva oferece serviços gratuitos no Bioparque Pantanal neste sábado

Atendimentos, exames, vacinação e palestras serão realizados das 8h às 18h, com agendamento prévio para algumas especialidades

O Dia D da Saúde Inclusiva será realizado neste sábado (13), no Bioparque Pantanal, em Campo Grande, reunindo atendimentos gratuitos, exames, vacinação e atividades formativas voltadas à saúde e à cidadania. A ação acontece das 8h às 18h, organizada pela Secretaria de Estado da Cidadania em parceria com instituições públicas e privadas.

A edição será realizada em um dos principais espaços de visitação da Capital, escolhido pela estrutura acessível e pela capacidade de receber diferentes públicos. Para a secretária de Estado da Cidadania, Viviane Luiza, o encontro reúne esforços para ampliar o acesso a serviços e fortalecer políticas de inclusão. “Reunimos uma rede de parceiros que entende que garantir direitos e promover cidadania é um trabalho coletivo. O Bioparque Pantanal, com sua essência de acessibilidade e acolhimento, dialoga diretamente com as políticas públicas que estamos fortalecendo. Neste Dia D, além de oferecer diversos serviços e atendimentos, reafirmamos que a inclusão deve orientar nossas decisões”, afirmou.

A população terá acesso a atendimentos em saúde mediante agendamento pelo telefone (67) 99184-6252. Entre os serviços ofertados estão odontologia, ultrassom de mama, ultrassom de carótidas, mamografia, preventivo e atendimento com médico da família, com vagas distribuídas entre manhã e tarde de acordo com cada instituição parceira.

A programação também inclui dois momentos formativos no auditório do Bioparque: às 9h, a palestra “A importância da nutrição para as pessoas com autismo”, com a nutricionista Pamela Leal, e às 10h, “Desvendando o TDAH”, ministrada pela neuropsicopedagoga Ivete Goldoni Moreti.

Ao longo do dia, o público poderá atualizar a caderneta de vacinação, com 18 imunizantes disponíveis conforme os critérios do calendário nacional — entre eles hepatite A e B, penta, pneumocócica 10-valente, meningocócica C, febre amarela, tríplice viral, HPV, Covid-19 e influenza.

A diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri, afirmou que o espaço busca manter compromisso permanente com acessibilidade e acolhimento. “Nosso compromisso com a inclusão vai muito além da visitação. O Dia D da Saúde Inclusiva reforça a missão do Bioparque de ser um espaço para todos, onde cada pessoa é acolhida com respeito, sensibilidade e autonomia. Trabalhamos continuamente para garantir acessibilidade, promover conhecimento e criar experiências que valorizem a diversidade humana. É uma alegria abrir nossas portas para mais um momento de cuidado e atenção às famílias atípicas e às pessoas com deficiência”, disse.

O evento é gratuito e aberto ao público. O Bioparque fica na Avenida Afonso Pena, 6277, no Bairro Chácara Cachoeira.

