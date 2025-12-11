Temporal previsto para a noite desta quinta pode trazer chuva forte, ventos de até 60 km/h e queda de granizo em regiões de MS

Alerta vale das 22h de hoje até 23h59 de sexta-feira e atinge áreas do Leste, Sudoeste, Pantanais e Centro-Norte do Estado

A partir das 22h desta quinta-feira (11), diversas regiões de Mato Grosso do Sul entram em estado de atenção para a possibilidade de temporal, com previsão de chuva intensa, rajadas de vento e queda de granizo. O aviso vale até as 23h59 de sexta-feira (12) e abrange o Leste, o Sudoeste, os Pantanais sul-mato-grossenses e o Centro-Norte do estado.

O alerta indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos que podem variar entre 40 km/h e 60 km/h. Há também risco de granizo. Embora o grau seja de perigo potencial, o cenário pode provocar corte de energia elétrica, queda de galhos, danos em plantações e pontos de alagamento.

A orientação em caso de rajadas de vento é evitar abrigo sob árvores, por causa do risco de queda e descargas elétricas, e não estacionar veículos perto de placas e estruturas metálicas. O uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada também deve ser evitado durante o período de instabilidade.

Para mais informações ou em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. A situação permanece em monitoramento e novas atualizações podem ser emitidas ao longo do período de vigência do aviso.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram