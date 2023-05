Crianças e adolescentes recebem tratamento para reduzir efeitos de doenças respiratórias

Crianças e adolescentes atendidos na Unidade de Saúde da Saúde (USF) do Bairro Maria Aparecida Pedrossian agora têm acesso a atendimento especializado em fisioterapia respiratória. A iniciativa acontece através do Grupo “Respira AB”, implementado em parceria com o curso de Fisioterapia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com apoio do Nasf Universitário A.

O tratamento, inédito no contexto das unidades básicas e de saúde da família da Capital, contribui para evitar e reduzir internações e quadros mais graves de pacientes com sintomas respiratórios agudos e crônicos, o que o torna uma importante ferramenta de promoção e prevenção em saúde, sobretudo pelo momento atual de surto de casos respiratórios que a Capital vivencia.

Os atendimentos ocorrem semanalmente, às quartas-feiras, sob a supervisão da Profª Leila Foerster Merey, proporcionando tratamento em fisioterapia com o objetivo de minimizar os efeitos das doenças e sintomas respiratórios, melhorando a qualidade de vida das crianças acompanhadas e de seus familiares.

Durante as sessões, são realizadas orientações aos pais e cuidadores sobre medidas externas que podem ser adotadas, diminuindo o número de crises e ou a intensidade dos sintomas respiratórios.

Conforme a fisioterapeuta do Nasf Universitário A, Datiene Rodrigues, tais ações demonstram a importância do trabalho em conjunto da universidade com os serviços públicos de saúde, com benefícios importantes tanto para os estudantes quanto para a ampliação e qualificação das ações nos serviços de saúde.

“As atividades realizadas permitem que os pacientes sejam acompanhados próximo de suas casas, com apoio das unidades básicas de saúde, diminuindo as distâncias percorridas para acessarem determinadas ações de saúde, reduzindo filas de espera, riscos de internações e melhorando sua qualidade de vida”, destaca a fisioterapeuta. Acesse também: Ponte de acesso ao Hospital São Julião será liberada amanhã