Ponte de acesso ao Hospital São Julião será liberada amanhã

A partir desta sexta-feira (26) a ponte sobre o córrego do Prosa, na Fernando Corrêa da Costa será liberada, e deve conceder novo acesso ao Hospital São Julião. O local estava interditado desde o dia 9 de maio, após fortes chuvas causarem uma erosão que levou metade da ponte.

De acordo com a Sisep (Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos), o tráfego em ambas as vias já estará normalizado nesta sexta-feira (26). No acesso ao São Julião, Rua Lino Vilachá, foi realizada a limpeza da bacia de contenção existente no local, o reparo e reestruturação da área erodida, construção de rede de drenagem para aumentar a vazão de águas pluviais e a recuperação da pista de rolamento. Assim, a pista já oferece a segurança necessária para sua reabertura.

Na Fernando Corrêa da Costa foram executados o reaterro do acesso à ponte, concretagem aos pés das cortinas de contenção do aterro e do leito do rio sob a ponte, além da colocação de sacos de areia para contenção dos taludes do córrego. Foi necessário também o remendo da capa asfáltica sobre a zona asfaltada. Essas intervenções tornaram possível a reabertura da ponte, com a devida segurança para os motoristas e pedestres que transitam pela região. Na próxima semana também será executado o recapeamento de todo o cruzamento entre a Rua José Antonio e a Avenida Fernando Corrêa da Costa.

As intervenções foram necessárias depois que as fortes chuvas dos últimos meses causaram deslizamento do solo nesses locais. Desde então, a Prefeitura iniciou o monitoramento e vistorias em todas as pontes sobre os córregos da Capital.

“Cada situação merece um tratamento de acordo com a intensidade e complexidade do dano sofrido. Em situações mais graves, como o Lago do Amor, os trabalhos estão acontecendo dentro do cronograma esperado e, em breve, também estarão finalizados. Temos empenhado todo o esforço de trabalho para que a população não seja prejudicada com esses eventos”, justifica o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Domingos Sahib Neto.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram