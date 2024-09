Criança de 9 anos é nova vítima da dengue em MS

Uma criança, de 9 anos, é a nova vítima da dengue em Mato Grosso do Sul. A informação foi confirmada por meio do boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde), divulgado nessa terça-feira (3). O Estado estava há um mês sem registrar nova morte pela doença.

Conforme o boletim, a morte da criança ocorreu em Dourados, no dia 27 de agosto, porém só foi confirmada nessa segunda-feira (2).

As mortes registradas anteriormente aconteceram em Maracaju, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Laguna Carapã, Naviraí, Sete Quedas, Amambai, Paranhos, Ponta Porã, Aparecida do Taboado, Mundo Novo, Campo Grande, Bonito e Iguatemi e Itaquiraí.

Ainda de acordo com o documento, entre as vítimas, 15 delas possuíam algum tipo de comorbidade. Outras 16 mortes estão em investigação. Já a criança, não havia sido vacinado contra a dengue.