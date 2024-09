Rose Modesto e Beto Figueiró recebem sinal verde da Justiça Eleitoral

Há menos de duas semanas da data limite para a Justiça Eleitoral julgar as candidaturas municipais, dos oito postulantes a prefeito de Campo Grande, dois já tiveram o registro deferido, Rose Modesto (União Brasil), e Beto Figueiró (Novo).

Os candidatos não tiveram nenhuma obstrução na Justiça, conforme o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a situação deferida é julgada para candidatura regular, com dados e documentação completos, que atenderam aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Já os demais candidatos, Adriane Lopes (PP), Beto Pereira (PSDB), Camila Jara (PT), Jorge Batista (PCO) Luso Queiroz (PSOL) e Ubirajara Martins (DC) ainda aguardam julgamento.

Conforme calendário eleitoral, o ‘veredito’ deve ser dado até dia 16 de setembro, 20 dias antes do 1º turno, marcado para o dia 6 de outubro, para que seja julgado pedidos de candidaturas aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador.

Alguns registros de candidaturas, tanto de candidatos a prefeitos como vereadores podem sofrer tentativas de impugnação por falta de dados obrigatórios no requerimento de registro como dados biográficos, informações sobre o partido, a federação e a coligação que integram (se concorrerem ao cargo de prefeito), antecedente criminal ou mesmo em razão de condenação.

Por Carol Chaves

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram