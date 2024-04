COVID-19 faz mais cinco vítimas no Mato Grosso do Sul

Mais cinco óbitos em decorrência da COVID-19 foram registrados na última semana no Mato Grosso do Sul, segundo números do Boletim Epidemiológico divulgado nesta terça-feira (23), pela Secretaria de Estado de Saúde. Também foram confirmados mais 197 casos da doença.

As vítimas são dois homens de 47 e 94 anos e uma mulher de 64, residentes em Campo Grande, uma mulher de 78 anos de Ponta Porã e um rapaz de 26 anos morador de Rio Brilhante. Todos possuíam comorbidades.

Também foram confirmados 197 novos casos da doença durante a última semana no Estado. Entre os cinco municípios que mais tiveram registros estão Aral Moreira, com 48 confirmações; Campo Grande com 42; Anastácio com 35; Dourados com 18 casos confirmados e Naviraí com 13 casos.

Com as atualizações, Mato Grosso do Sul acumula 9.013 notificações em 2024 e 633.439 desde o início da Pandemia, enquanto o número de vidas perdidas em decorrência da covid-19, são 61 em 2024 e 11.242 no geral.