CPI das Apostas tem senador pedindo zagueiros, gol de Deyverson e mais

O senador Dr. Hiran (PP-RR) aproveitou o depoimento de John Textor, dono da SAF Botafogo, na CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas para fazer um pedido pessoal: a contratação de dois zagueiros para o alvinegro carioca.

“Quero agradecer a sua presença, e pedir ao senhor [Textor], como botafoguense há mais de 40 anos, que contrate rapidamente dois zagueiros, porque Lucas Halter e o Bastos estão fazendo a gente sofrer do coração. Por favor, aqui apelo de um botafoguense. Saudações”, comentou o parlamentar.

O pedido inusitado gerou risadas na sessão, inclusive do mandatário do Botafogo. Textor foi convidado a prestar depoimento à CPI após fazer acusações de manipulação de partidas para beneficiar o Palmeiras no Brasileiro em 2023 e 2022.

O dirigente alvinegro usa relatórios da empresa Good Game para apresentar, com base em inteligência artificial, supostos desvios de conduta de jogadores durante as partidas. Um dos jogos citados é a goleada que o São Paulo levou do Palmeiras, por 5 a 0.

GOL DE DEYVERSON NA FINAL DA LIBERTADORES

O senador Carlos Portinho (PL-RJ) usou o lance que decidiu a Libertadores de 2021 entre Palmeiras e Flamengo durante seu discurso. Ele citou o “perigo” de analisar apenas o comportamento dos atletas na investigação sobre possível manipulação de resultados.

A jogada ficou marcada por uma falha do então flamenguista Andreas Pereira, que acabou perdendo a bola no campo defensivo. O momento gerou o gol do atacante, que deu o título da Copa Libertadores de 2021 para o Palmeiras.

“Para a gente ver como é perigoso olhar só para o comportamento do atleta. O lance que vou colocar — e coloquei também na audiência da Good Game —confronta a análise de que o comportamento dos atletas é determinante. Não houve manipulação, quero deixar claro. Não houve manipulação, mas vejam como [o fato de] olhar só para o comportamento dos atletas é perigoso”, disse Portinho.

TEXTOR RESPONDE A ROMÁRIO

John Textor foi perguntado durante depoimento se estaria lançando acusações a respeito do futebol brasileiro por causa de um suposto desejo de vender o time. A questão foi colocada pelo senador Romário (PL-RJ), relator da CPI.

“Com todo o respeito, essa é a pergunta mais estúpida que poderia existir. Se eu quisesse vender a minha participação, eu não estaria dizendo essas coisas ruins que estão fazendo aqui (no Brasil), não estaria falando de corrupção. Eu nunca venderia um negócio dessa forma”, disse Textor.

O mandatário também falou sobre o aumento no rendimento do Botafogo desde que sua gestão assumiu o clube. Textor deixou claro que a aquisição do time carioca também está sendo boa comercialmente.

“Tenho sido o mais transparente possível. Tenho divulgado a nossa renda aqui… Nossa renda saiu de 50 milhões de dólares em 2022 e estamos com 75 milhões de dólares um ano e meio depois. Tem sido muito bom comercialmente para a gente também”, pontuou.

VEJA, NA ÍNTEGRA, A NOTA DA ANAF

Os árbitros precisam se unir e paralisar o Campeonato Brasileiro; competição está em xeque após acusações de Textor que colocam o VAR sob suspeição.

Não há outro caminho: é preciso parar o Brasileirão 2024 antes que façam o VAR virar caso de polícia. Tenho recebido inúmeros telefonemas de árbitros insatisfeitos e já há um volumoso grupo que deseja, em protesto ao que está ocorrendo, interromper o campeonato brasileiro já nas próximas rodadas.

Tudo isso ocorre graças a um show de horrores onde o protagonista principal é o ex-afastado presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que anda mais preocupado com o seu volumoso salário na entidade, do que, por exemplo, em pagar as árbitras que estão trabalhando de graça para a CBF. Desde o ano passado, a arbitragem feminina atua sem receber em diversos torneios femininos nacionais. Isso mostra bem o retrocesso que sua gestão causa ao futebol e à arbitragem brasileira.

Eu já disse algumas vezes que Wilson Seneme é despreparado para estar no cargo que assumiu sem nenhum projeto. Aliás, qual a formação acadêmica dele?

Não precisa ser especialista no assunto para atestar que o ex-diretor de árbitros da Conmebol, demitido após pressão de alguns países, por bom senso, diante de tudo o que estamos vendo e vivendo, no mínimo deveria ser afastado. Ele não tem comando e fez a arbitragem brasileira chegar ao fundo do poço, sendo exposta no Senado Federal por um dirigente inconsequente que mesmo sem provas, insiste em dizer que o Brasil possui árbitros que manipulam resultados. Isso p?e não só o VAR sob suspeição, como pode gerar sérios prejuízos à imagem da arbitragem.

Pelo bem do futebol, o Brasileirão precisa ser paralisado! E uma boa parcela de árbitros está disposta a dar esse grito de liberdade por não aguentarem mais tamanha indiferença e pouco caso por parte do presidente da CBF que em respeito ao futebol deveria ter vergonha na cara e renunciar! – Salmo Valentim, Presidente da ANAF.

Com informações da Folhapress