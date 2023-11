Corumbá registra 2ª maior notificação de dengue em 14 anos, com mais de 4 mil casos prováveis

O município de Corumbá, a 417 quilômetros de Campo Grande, voltou a registrar aumento de casos prováveis de dengue, com 4.302 notificações. É o segundo maior registro em 14 anos; em 2009 a cidade teve 7.282 notificações da doença.

Os dados são do Boletim da dengue, referentes a semana epidemiológica 46 da Vigilância Epidemiológica Municipal. Os números são preocupantes, conforme Luciana Ambrósio, gerente de Vigilância em Saúde do Município, em entrevista para o Diário Corumbaense.

“Estamos em alerta devido a esses números e à volta do período chuvoso. Quanto menos focos presentes, melhor para a nossa população. Então, a eliminação dos criadouros do mosquito é a melhor saída para prevenir a dengue. Se o manejo ambiental for realizado corretamente esses números de notificações que temos, a tendência é diminuir. Se percebe que pouco mais de 4,3 mil casos é de longe um dos mais altos que o município registra desde 2009. Precisamos atuar em conjunto com a população porque a prevenção da dengue, para ser efetiva, tem que ter essa parceria”.

Em 2021, foram 3.633 casos notificados; já no ano passado, os casos tiveram queda, com 800 registros de notificações.

Já os casos positivos da, Corumbá tem em 2023 pouco mais da metade das notificações, totalizando 2.216 pessoas diagnosticadas com dengue, sem óbito. Quadro bem diferente de 2022, quando foram 158 positivos para a doença, também sem morte.

Dengue

A dengue é uma doença transmitida por mosquitos e que se desenvolve em condições quentes e úmidas, tornando-a mais prevalente durante padrões climáticos de altas temperaturas e chuvas. O ovo do mosquito Aedes aegypti consegue sobreviver por mais de um ano, mesmo se o local onde foi depositado estiver seco. O período do ano com maior transmissão são os meses mais chuvosos, por essa razão é importante manter a higiene e evitar o acúmulo de água parada todos os dias.

A dengue não é transmitida de pessoa para pessoa. A transmissão ocorre através da picada do mosquito Aedes aegypti. Por isso, as autoridades em saúde reforçam a importância de a população ser um aliado das ações de prevenção.

Fique atento aos sintomas da dengue como febre alta, dor de cabeça intensa, dor nas articulações e erupção cutânea, e os sinais e sintomas de alarme que podem apresentar dor abdominal intensa, vômitos persistentes, diarreia, desânimo e sangramento de mucosa.