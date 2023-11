Jovem grávida de quíntuplos perde bebês

A jovem Sara Campos da Silva, de 18 anos, estava grávida de quíntuplos, e ao realizar uma ultrassonografia nesta quinta-feira, (30), para esclarecer se havia um sexto bebê, descobriu que havia tido um aborto espontâneo.

Sara é de Nilópolis, no Rio de Janeiro, e foi surpreendida durante seu primeiro ultrassom ao descobrir que não estava grávida de apenas um bebê, mas cinco. Durante o exame, a surpresa foi tão grande que o procedimento foi interrompido e o médico ficou em dúvida se eram somente cinco fetos ou se existia mais um.

Na manhã de hoje, (30), Sara foi realizar uma nova ultrassonografia e não teve um resultado feliz. Em seu Instagram, feito especialmente para noticiar a gestação (@gerando_quintúplos), os pais publicaram uma nota sobre ocorrido.

“Nesse momento delicado, viemos por meio desta nota informar que infelizmente a Sara perdeu os quíntuplos. Peço encarecidamente a compreensão de todos, e que não veiculem fake news.”, diz a nota.

Conforme o médico Rogério Garcia, a gestação de quíntuplos em um único saco gestacional é rara, apenas 1 a cada 60 milhões.

“Em média, 1 parto a cada 60 milhões é de quíntuplos em um saco gestacional só. Trata-se de uma gestação bastante complicada e tem que ser acompanhada por um serviço especializado.”, afirma.

A gestação de Sara Silva, além de raríssima, era de altíssimo risco. O aborto espontâneo aconteceu com oito semanas de gestação.

