Corumbá e Três Lagoas são alguns dos municípios que recebem o “Cassems Itinerante” em maio

Agenda inclui ainda atendimentos presenciais em Fátima do Sul, Dourados, Ponta Porã e Coxim

Em maio, a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), por meio do programa de prevenção “Cassems Itinerante”, leva consultas e tratamentos presenciais aos beneficiários do interior de Mato Grosso do Sul.

Os municípios de Jardim, Três Lagoas, Naviraí, Fátima do Sul, Dourados, Ponta Porã e Coxim recebem os atendimentos na primeira semana de maio. Ao longo do mês, o Cassems Itinerante passa ainda pelas cidades Corumbá, Maracaju, Aquidauana e Nova Andradina.

A agenda de maio contempla as seguintes especialidades médicas: psiquiatria, endocrinologia, cardiologia, geriatria, endocrinologia, dermatologia, pediatria, ginecologia, neurologia e ortopedia. Beneficiários da Caixa dos Servidores interessados em agendar atendimento no “Cassems Itinerante” podem entrar em contato com a Unidade Regional Cassems da sua cidade.

Confira a seguir, a programação de atendimentos para o mês:

Corumbá: Unidade Regional Cassems de Corumbá

Psiquiatra: 10,11, 12 e 13/05;

Endocrinologista: 05 e 06/05/2023;

Cardiologista:12/05/2023;

Geriatra: 19/05/2023;

Endocrinologista: 25 e 26/05/2023;

Dermatologista: 27/05/2023;

Jardim: Unidade Regional Cassems de Jardim

Pediatra: 02/05/2023;

Cardiologista: 03/05/2023;

Ginecologista: 06/05/2023;

Dermatologista: 08/05/2023

Endocrinologista: 12 e 13/05/2023;

Psiquiatra: 13/05/2023;

Pediatra: 10, 17 e 24/05/2023;

Três Lagoas: Unidade Regional Cassems de Três Lagoas

Psiquiatra: 05 e 06/05/2023;

Neurologista: 06/05/2023;

Dermatologista: 12 e 13/05/2023;

Psiquiatra: 18, 19 a 20/05 e 30/05/2023;

Naviraí: Unidade Regional e Hospital Cassems de Naviraí

Endocrinologista: 04 e 05/05/2023;

Psiquiatra: 26 e 27/05/2023;

Fátima do Sul: Unidade Local Cassems de Fátima do Sul

Pediatra: 02,16 e 30/05/2023;

Dourados: Unidade Regional Cassems de Dourados

Psiquiatra: 05, 06, 12, 19 e 20/05/2023;

Endocrinologista: 12 e 13/05/2023;

Ponta Porã: Hospital Cassems de Ponta Porã

Psiquiatra: 05/05/2023;

Aquidauana: Hospital Cassems de Aquidauana

Psiquiatra: 20/05/2023;

Dermatologista: 08/05/2023;

Coxim: Unidade Regional Cassems de Coxim

Dermatologista: 06/05/2023;

Psiquiatra: 06/05/2023;

Geriatra: 13/05/2023;

Nova Andradina: Unidade Regional Cassems de Nova Andradina

Psiquiatra: 27/05/2023;

Maracaju: Unidade Local Cassems de Maracaju

Ortopedista: 08/05/2023;

Cardiologista: 19/05/2023;

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Com informações da assessoria