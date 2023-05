CG Saneada: Obras chegam a mais de 40 km de rede de esgoto implantadas

Equipes da Águas Guariroba avançam com obras de implantação de rede de esgoto. Bairro Coophavilla II começa a receber obras

O programa Campo Grande Saneada da Águas Guariroba já realizou a implantação de cerca de 42 quilômetros de rede de esgoto no cronograma de obras em andamento e Campo Grande. Iniciadas em janeiro, as obras tem como objetivo implantar até o final do ano, cerca de 150 quilômetros de rede de esgoto, beneficiando mais de 16 mil famílias na Capital.

Esta é uma das maiores ações da concessionária no ano de 2023, com investimentos direcionados à ampliação da rede de esgoto em Campo Grande. O programa dá continuidade às ações de ampliação e universalização dos serviços de coleta de esgoto em Campo Grande.

As obras seguem o cronograma da concessionária e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do município. Os bairros Nova Lima e North Park foram as primeiras regiões a receber as obras, que a partir dos próximos meses, seguem para outros bairros como Panamá, São Conrado, Lageado, Tiradentes, Coophavilla II, região Lagoa e Jardim Aeroporto, totalizando 10 bairros beneficiados.

Segue abaixo o cronograma de obras nos bairros de Campo Grande de 02/05 a 05/05:

Bairro Nova Lima

• Rua Helena Beruk

(Rua Cláudio Manoel da Costa x Rua Alberto da Veiga)

• Rua Narciso Dias

(Rua Alberto da Veiga x Rua Jerônimo de Albuquerque)

• Rua Celina Bais

(Rua Albertina Pimentel x Rua Júlio Bais)

(Rua Bartolino Cândido x Rua Júlio Bais)

• Rua Bartolino Cândido

(Rua Celina Bais x Rua Nefe Pael)

• Rua Monte Alegre

(Rua Celina Bais x Rua Nefe Pael)

• Rua Lino Villacha

(Rua Nefe Pael x Rua Haroldo Pereira)

Bairro: Los Angeles

• Rua Francisco Alves

(Rua Luís Vasconcelos x Rua Eng. Paulo Frontin)

• Rua Antônio Luiz Pereira

(Rua Luís Vasconcelos x Rua Eng. Paulo Frontin)

• Rua Antônio Luiz Pereira

(Rua Luís Vasconcelos x Rua Dolores Farias)

• Rua Gonçalves Magalhães

(Rua Eng. Paulo Frontin x Rua Lauro Müller)

(Rua Lauro Muller x Rua Cel. Moreira Cézar)

• Rua Marquês de Barbacena

(Rua Eng. Paulo Frontin x Rua Lauro Müller)

Bairro São Conrado

• Rua Bertilia

(Rua Felipe Safadi x Rua Carangola)

(Rua Carangola x Rua Jandaia)

(Rua Jandaia x Rua Genaro)

(Rua Genaro x Rua Planaltina)

• Rua Abatixi

(Rua Carangola x Rua Japim)

(Rua Felipe Safadi Nogueira x Rua Carangola)

• Rua Raony Bravo M. Pedro

(Rua Milady B. Martins x Rua Luana Cavaliere Mura)

• Rua Luana Cavaliere Mura

(Rua Albino Pedro x Rua Benedito Martins Bravo )

• Rua Angelo Martins Bravo

(Rua Praia Grande x Rua Felipe Safadi Nogueira)

• Rua Benedito Martins Bravo

(Rua Luana Cavaliere x Rua Milady B. Martins)

• Rua Acrisio Correa

(Rua Carangola x Rua Jandaia)

(Rua Felipe Safadi x Rua Carangola)

(Rua Felipe Safadi x Rua Ligia)

Bairro Lageado

• Rua Maria Del Horno

(Rua Cenira Soares x Rua Durando Pereira)

• Rua Manoel Macedo

(Rua Cenira Soares x Rua Durando Pereira)

(Rua Durando Pereira x Rua Evelina Selingardi)

• Rua Domingos Belentani

(Rua Durando Pereira x Rua Evelina Selingardi)

• Rua Pereira da Silva

(Rua Marlene Pereira x Rua Maria Del Horno)

(Rua Maria Del Horno x Rua Diomédes Pires)

(Rua Diomédes Pires x Rua Manoel Macedo)

• Rua Mitsuyo Aratani

(Rua Diomédes Pires x Rua Manoel Macedo)

• Rua Diomédes Rosa

(Rua Evelina Selingardi x Rua Anselmo Selingardi)

• Rua Pereira de Jesus

(Rua Evelina Selingardi x Rua Anselmo Selingardi)

Bairro Tiradentes

• Rua Domingos de Moraes

(Rua Teixeira da Silva x Rua Francisco Rodrigues)

• Rua Teixeira da Silva

(Rua Conde São Joaquim x Rua Abilio Soares)

• Rua Alameda dos Santos

(Rua Domingos de Moraes x Rua Conselheiro Furtado)

(Rua Abilio Soares x Rua Conde de São Joaquim)

• Rua Francisco Rodrigues

(Rua Conde São Joaquim x Rua Abilio Soares)

(Rua Abilio Soares x Rua Domingos de Moraes)

• Rua Domingos de Moraes

(Rua Teixeira da Silva x Rua Francisco Rodrigues)

• Rua Conde de São Joaquim

(Rua Luiz Goes x Rua Alameda Soares)

• Rua Anchieta Curado

(Rua Ana Paula Fernandes x Rua Conde de São Joaquim)

• Rua Conde São Joaquim

(Rua Alameda Santos x Rua Maria Scatena)

Bairro Coophavilla II

• Rua TV do Golfinho

(Rua Pastor Virgílio Faria x Rua Maracaibo)

• Rua TV da Foca

(Rua Pastor Virgílio Faria x Rua Abadia Jabour)

• Rua da Baleia

(Rua Pastor Virgílio Faria x Rua Abadia Jabour)

• Rua da Baleia

(Rua Pastor Virgílio Faria x Rua Maracaibo)

• Rua TV Kellem

(Rua Pastor Virgílio Faria x Rua Abadia Jabour)

• Rua TV do Cachalote

(Rua Pastor Virgílio Faria x Rua Abadia Jabour)

• Rua TV do Cachalote

(Rua Pastor Virgílio Faria x Rua Maracaibo)

• Rua TV Mar Azul

(Rua Pastor Virgílio Faria x Rua Abadia Jabour)