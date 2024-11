Homem agride mulher com violão durante discussão em Dourados

Na noite de ontem (01), uma mulher, de 29 anos, moradora na região da Aldeia Panambizinho, em Dourados, pediu ajuda na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) após ser agredida pelo companheiro.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o casal estão juntos há pouco tempo e antes de começarem a discutir, estavam ingerindo bebida alcoólica.

No momento da agressão, o homem teria pego o violão e batido na mulher, que teve um corte no supercílio. Em seguida, ele torceu o braço dela.

Depois de cometer a agressão, o rapaz fugiu do local.

O caso foi denunciado pela vítima como lesão corporal da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

