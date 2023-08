Policia Civil esclarece série de roubos em hipermercados e prende quadrilha na Capital

A Polícia Civil de Campo Grande, por meio da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DEFURV), anunciou avanços na investigação sobre roubos de veículos que ocorreram em hipermercados da cidade. Três indivíduos foram presos por estarem envolvidos em uma associação criminosa responsável por praticar diversos roubos de veículos no mês de julho de 2023.

O trabalho da equipe policial, que ocorreu entre os dias 02 e 11 de agosto, resultou no rápido esclarecimento de quatro casos de roubos de veículos, todos praticados pela mesma quadrilha. A associação criminosa operava de maneira audaciosa, realizando os roubos em estacionamentos de supermercados na capital sul-mato-grossense, além de outros roubos no bairro Vilas Bairros, próximo a praça do peixe.

A atuação dos criminosos se dava no interior de estacionamentos de hipermercados, onde abordavam as vítimas e subtraíam os veículos. As ações coordenadas e rápidas dos assaltantes deixavam os proprietários surpreendidos, gerando insegurança na cidade.

A DEFURV conseguiu recuperar dois veículos roubados. A investigação em andamento ainda visa localizar outros dois veículos, que foram subtraídos pela mesma associação criminosa. A ação policial resultou não apenas na recuperação doa automóveis, mas cambem na prisão de três suspeitos apontados como membros da quadrilha.

Com informações da DEPAC

