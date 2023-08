Combate a dengue em Campo Grande registra queda no número de casos

Os esforços para conter a propagação da dengue, doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, estão rendendo resultados positivos em Campo Grande. A redução significativa dos casos notificados nos últimos meses é fruto das diversas estratégias adotadas pela cidade. No entanto, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) faz um apelo à população para que continue mantendo as medidas de prevenção e combate ao mosquito, enfatizando que o cenário animador não deve ser motivo para baixar a guarda.

O secretário municipal de Saúde, Sandro Benites, destaca que essa conquista é resultado do trabalho conjunto da comunidade e das autoridades locais. Ele reitera que a prevenção e o combate ao mosquito Aedes aegypti devem continuar sendo uma prioridade para todos. Ações simples, mas extremamente eficazes, como eliminar criadouros em residências e quintais, evitar o acúmulo de água parada, manter caixas d’água bem fechadas e usar telas nas janelas, são vitais para manter a situação sob controle.

De acordo com o boletim da Gerência Técnica de Endemias do Serviço de Vigilância Epidemiológica da Sesau, nos últimos dois meses houve uma queda impressionante de mais de 80% no número de casos notificados. Enquanto maio registrou 2.927 casos, junho e julho contaram com 633 e 506 notificações, respectivamente.

Desde o início do ano até 15 de agosto, foram notificados 14.623 casos e cinco óbitos por Dengue em Campo Grande. No mesmo período, também foram notificados 59 casos de Zika e 130 de Chikungunya.

A redução expressiva no número de casos é resultado de ações coordenadas nas diferentes regiões e distritos do município. Estratégias envolvendo conscientização da população, monitoramento de áreas de risco, visitas domiciliares, remoção de materiais inservíveis e potenciais criadouros, bem como a eliminação de focos, têm contribuído para esse sucesso.

Além disso, a “Operação Mosquito Zero”, lançada pela Prefeitura de Campo Grande no início do ano, percorreu sete regiões urbanas e distritos, inspecionando mais de 80 mil imóveis, recolhendo toneladas de materiais inservíveis e eliminando centenas de focos do mosquito.

As ações são complementadas pelo uso das “Ovitrampas”, ações de Educação em Saúde nas escolas e empresas, e o fortalecimento de parcerias, incluindo o projeto “Colaborador Voluntário”, que une o poder público e privado em um esforço conjunto de prevenção e combate às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande