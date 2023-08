Arte em madeira maciça é destaque na Mostra Natural Arts na Capital

Recriar a beleza da madeira maciça descartada e transformá-la em verdadeiras obras de arte de relevância com sofisticação. Essa é a temática da Mostra Natural Arts assinada pela designer Renata Tavares que será realizada na Plaenge Experience Center, entre os dias 19 e 31 de agosto. Nascida e criada em Mato Grosso do Sul, Renata Tavares traz consigo uma profunda conexão com a natureza, que se manifesta em sua abordagem única ao design. Formada em arquitetura e com 20 anos de experiência em design gráfico, Renata trilhou um caminho notável, colaborando com marcas de renome e aprofundando-se em Design Thinking na Universidade Stanford (EUA). Seu retorno a Campo Grande marcou o início de uma nova fase em sua carreira, culminando na criação do Atelier RT, uma expressão autêntica de criatividade e elegância.

Entre os modelos de peças que estão em exposição na Mostra Natural Arts estão o Puff Diamantado e a Poltrona Origami. Durante a produção do Puff Canaã, de forma arredondada, em forma de um seixo, muito comum de se encontrar nas margens dos rios do Pantanal, era necessário fazer cortes em motosserra para facilitar o processo de lixa e produção. Nessa etapa os cortes deixavam a madeira com cortes quadrados.

Renata Tavares visualizou a peça como um diamante nas mãos, nascendo assim o puff Diamantado. Todo o desenho do corte em motosserra foi refeito e assim o design foi criado. O Puff Diamantado se tornou uma peça exclusiva do Atelier RT e é um dos ícones da marca. Já a Poltrona Origami, nasceu inspirada pelo estilo Wabi-sabi, enraizado no zen-budismo e expresso através de elementos orgânicos e naturais de linhas simples, com uma fusão única de conceitos.

