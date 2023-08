Agosto nas Telonas: Uma enxurrada de estreias para todos os gostos

O mês de agosto trouxe consigo uma seleção empolgante de filmes que prometem encantar e emocionar o público nas telonas. Seja para assistir com amigos, com o(a) mozão ou até mesmo sozinho, as opções são tão variadas quanto envolventes, oferecendo narrativas que vão desde aventuras biotecnológicas a histórias de horror sobrenatural. Vamos dar uma olhada nas estreias que vão dar o que falar.

Besouro Azul

Com estreia hoje nos cinemas, “Besouro Azul” mergulha na jornada de Jaime, um jovem que se torna o hospedeiro de uma relíquia biotecnológica extraordinária. A trama se desenrola em meio a aventuras eletrizantes enquanto Jaime explora seu novo papel como herói. O filme, que conta com a participação da talentosa Bruna Marquezine no elenco, promete uma experiência emocionante e repleta de ação.

Fale Comigo

Também estreando hoje, “Fale Comigo” dos estúdios da A24, leva o público a um território sobrenatural. A história segue um grupo de amigos que descobre como invocar espíritos usando uma mão assombrada. Com reviravoltas sombrias e momentos de tensão, o filme oferece uma dose de suspense e mistério para os amantes do gênero.

Passagens

Explorando questões de relacionamentos e identidade, “Passagens” narra a história de um casal gay que se vê diante de desentendimentos quando um dos parceiros inicia um caso amoroso. O filme, que estreia hoje nos cinemas, mergulha nas complexidades das relações modernas, abordando temas relevantes com sensibilidade e profundidade.

Em Tempos de Barbárie — Ato I: Terapia da Vingança





Trazendo uma narrativa nacional impactante, este filme acompanha a trajetória de Claudia, interpretada por Claudia Abreu, uma mãe em busca de justiça após a filha ser baleada e a polícia não agir. Com uma temática forte e envolvente, a produção nacional toca em questões sociais e morais, prometendo emocionar e provocar reflexões.

Drácula — A Última Viagem do Deméter

Agendado para estrear em 24 de agosto, este filme é uma homenagem ao icônico vampiro Drácula. A trama gira em torno de um navio mal-assombrado chamado Deméter, onde eventos estranhos começam a ocorrer durante a viagem. Os tripulantes são forçados a lutar pela sobrevivência enquanto tentam desvendar os mistérios sombrios que os cercam.

Com uma gama diversificada de escolhas, agosto se mostra um mês emocionante para os amantes do cinema. Desde aventuras cheias de ação até narrativas que exploram o sobrenatural e a complexidade humana, as telonas estão prontas para receber públicos de todas as preferências.