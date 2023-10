Comad promove encontro de profissionais da Rede de atendimento para usuários de drogas em Dourados

Nesta terça-feira, 27 de junho, o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas (Comad), vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), realizará um importante encontro com profissionais da Rede de Atendimento para Usuários de Drogas. O evento faz parte da programação da Semana Nacional de Políticas sobre Drogas e tem como objetivo promover a troca de experiências e fortalecer as ações de prevenção e tratamento relacionadas ao uso de substâncias psicoativas.

A palestra, intitulada “Encontro de Profissionais da Rede de Atendimento para Usuários de Drogas”, será transmitida ao vivo pelo YouTube, a partir das 19h. A transmissão contará com a participação de representantes de importantes instituições que compõem a rede de atendimento, tais como CAPS AD, SAMU, Conselho Tutelar, Comunidade Terapêutica, AA (Alcoólicos Anônimos), NA (Narcóticos Anônimos), AE (Amor Exigente) e Clínica Oxford.

Para participar do evento, é necessário realizar inscrição gratuita previamente. Os interessados devem acessar o link https://forms.gle/4QhtzJRM8uUUxQFw9 e preencher o formulário de inscrição disponibilizado. Essa medida é adotada para melhor organização e planejamento do encontro, garantindo a participação adequada dos profissionais e o fornecimento de certificados para os participantes.

Além da palestra online, é importante destacar que o Comad já realizou uma série de atividades e palestras nas escolas municipais Laudenira, Clori Benedetti, Ramão Martins e Araporã. Essas ações buscam conscientizar os jovens sobre os riscos do consumo de drogas e promover uma cultura de prevenção e cuidado.

O Comad desempenha um papel fundamental na formulação e implementação de políticas públicas relacionadas ao enfrentamento do uso de drogas e seus impactos na sociedade. Através da união de esforços e da colaboração entre os diversos profissionais e instituições envolvidas, é possível ampliar a rede de atendimento, fortalecer as estratégias de prevenção e oferecer suporte adequado aos usuários que necessitam de tratamento.

A live “Encontro de Profissionais da Rede de Atendimento para Usuários de Drogas” está marcada para o dia 27 de junho, terça-feira, com início às 19h e previsão de encerramento às 22h. Para se inscrever no evento, basta acessar o link: https://forms.gle/4QhtzJRM8uUUxQFw9. A transmissão será realizada pelo canal do YouTube do Pastor Nanet, disponível em https://www.youtube.com/@pastornanet/streams.

Com iniciativas como essa, o Comad e a Semas buscam estimular a reflexão e o engajamento da sociedade no combate ao uso de drogas, promovendo a conscientização e oferecendo suporte adequado para aqueles que precisam de ajuda.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.